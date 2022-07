Troballa històrica de la UAB a Egipte

Una mostra del mes d'un centenar d'estatuetes funeràries de Imephor Impy Nikauptah, completes o fragmentàries. Foto: UAB

Reialesa egípcia

Excavació de l'Square Building. Foto: Cedida

Un descobriment amb recorregut



Altres treballs desenvolupats enguany han permès documentar la indústria lítica de la superfície de l’extensa zona desèrtica de la concessió, que ha estat datada preliminarment del Paleolític mitjà. "Aquests treballs ens permetran reflexionar sobre el paper que va poder tenir el nord d’Egipte en les rutes de sortida de l’Homo sapiens de l’Àfrica", ha apuntat Cervelló.



El projecte de Kom el-Khamasin, de la Missió Hispano-Egípcia a Saqqara Sud-oest, està organitzat per l’IEPOA-UAB i el Consell Suprem d’Antiguitats d’Egipte, i compta amb el suport del Ministeri de Ciència i Innovació, del Ministeri de Cultura i Esport, de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, de la Fundació Palarq i de l’empresa Image Tours.



La intervenció de rescat a Saqqara de l’equip de recerca de la UAB compta també amb el suport de nombroses persones, que hi han participat a través d’una campanya de microdonacions en el marc del programa de mecenatge de projectes de recerca de la Universitat.

. L'equip de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona () ha descobert més d'undel summe sacerdot egipci. Unes valuoses peces que s'han recuperat durant unaa la necròpolis de Kom el-Khamasin, al sud-oest de Saqqara, aLiderats pel professor del Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana de la UAB i director de l'Institut d'Estudis del Pròxim Orient Antic (IEPOA),, els treballs desenvolupats durant un mes i mig els han permès completar l'excavació sistemàtica de, on es troba la mastaba d’Imephor Impy Nikauptah, summe sacerdot del, la divinitat principal de, capital del país durant el Regne Antic i el Primer Període Intermedi de la història de l’antic Egipte (2400-2050 aC).Segons els arqueòlegs, la troballa més important i sorprenent d’enguany ha estat aquesta acumulació de més de 100 estatuetes d’Imephor amb el nom complet del sacerdot inscrit al braç dret. Un tipus d’estatuetes funeràries, cadascuna única en forma i concepció, que mesuren entre 15 i 30 centímetres.Les estatuetes són del mateix tipus que les 12 que ja es coneixien peld’antiguitats, de les quals només una ha pogut ser repatriada. L’any passat els investigadors van recuperar dos petits fragments molt malmesos d’aquestes estatuetes, que els van donar la pista per trobar enguany el conjunt.A més, també s'ha pogut recuperarprocedents, majoritàriament, del sostre de la. Inscrits amb dues franges paral·leles de text jeroglífic amb els noms i títols del sacerdot. Aquests fragments permeten reconstruir ja gairebé íntegrament el sostre de la cambra i queda definitivament fixat el contingut de la inscripció.Al nord-est de Kom el-Khamasin, en un segon jaciment de la concessió de la missió que els investigadors van identificar el 2019 i van anomenar Square Building, els treballs han tret a la llum el que devia haver estat un edifici reial de caràcter cultual, de 37,5 × 33,8 metres, que va ser construït en tovot amb elements de pedra calcària (el llindar i les bases de les columnes), amb un cos central ben definit i tot un seguit de corredors i cambres laterals.Al cos central de l’edifici els investigadors han fet una descoberta que qualifiquen d’excepcional: un conjunt deen colors vius format per centenars de fragments d’estuc de paret, alguns dels quals de fins a 30 centímetres de llarg, que malgrat el seu estat, molt fragmentari, permeten identificar motius iconogràfics regis, com ara un rei ornat amb un ureu, un Horus de Behdet amb les ales desplegades, un cavall i un carro de combat."Atès que són motius clarament associats per temàtica i estil a la reialesa del Regne Nou i que no hem trobat cap evidència que tingués un ús funerari, treballem amb la hipòtesi inicial que l’edifici fos un cdatat d’aquesta etapa de la història egípcia (1550-1070 aC)", ha explicat Cervelló.Una altra característica essencial d’aquest jaciment són les grans acumulacions de(36 en total) que hi ha al voltant, datades també del Regne Nou i amb relació estructural i semàntica amb el complex. Diverses evidències suggereixen que l’edifici del Regne Nou pot haver-se aixecat damunt un jaciment anterior, del Regne Antic. "Futures investigacions ens hauran de permetre aclarir-ho, cosa que seria particularment interessant en relació amb un dels objectius científics del nostre projecte: l’estudi dels patrons d’ocupació cultural del territori durant el Regne Antic i el Primer Període Intermedi", ha precisat l'expert.

