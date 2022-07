El Govern endureix les restriccions davant una nova onada de calor

Davant l'escenari d'una nova onada de calor i temperatures extremes que viurà Catalunya a partir d'aquest divendres, el Govern ha deciditaprovades la setmana passada per reduir el risc d'incendi. Així, ja sónLes mesures s'aplicaran a partir de la matinada de dijous a divendres i s'allarguen, per ara, fins a la mitjanit de dilluns 25.Concretament,Montgrí, cap de Creus, l'Albera, les Gavarres, Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, Baronia de Rialp, Montserrat, Sant Llorenç del Munt i l'Obac, Montmell-Marmellar i el Montsant. En els municipis que es troben en el nivell tres del Pla Alfa,de tipus acampada, ruta i les activitats esportives que es desenvolupin en el medi natural, si no es poden traslladar a algun nucli.

Municipis i massissos amb restriccions pel Pla Alfa 3 by naciodigital on Scribd

A més a més de la restricció d'accessos a zones naturals i la suspensió d'activitats de lleure,, colònies i estades esportives a l'entorn immediat de les edificacions on es dormi i es limita la circulació motoritzada en el medi natural, exceptuant residents i activitats inajornables.D'altra banda,amb ús de maquinària entre les 12 i les 18 hores, exceptuant la recollida de fruita i productes hortícoles, la sega de l'alfals, llaurar els camps de rostolls i el conreu d'arròs. Alhora, Interior ha ordenat la prohibició de fer obres a la xarxa interurbana que comportin l'ús de maquinària amb risc d'incendis i només es podran fer si estana la xarxa interurbana, inclosa la sega de cunetes, i es restringeix l'ús d'eines com radials a menys de 500 metres de la zona forestal i a menys de 50 de terrenys agrícoles. Si s'han d'utilitzar per motius de força major, s'ha de comunicar a Agents Rurals.

