El piròman de Collserola, expulsat del país

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha condemnat aMoula L.T; un immigrant sense llar de 23 anys de Gàmbia i en situació irregular que el 26 de juny del 2021 va ser detingut com a presumpte autor d'un delsenmig d'unaal Parc Natural de. Tot i això, segons ha avançat El Periódico, aquesta pena finalment serà substituïda per la seva. Moula ja havia estat a l'entorn de la Serra , el 8 i 18 de gener i el 23 de maig.El jove, que ha restat en presó preventiva des del passat 28 de juny, va ser sorprès in fraganti per la Guàrdia Urbana després d'haver encès simultàniamenta la zona del. Segons el tribunal, les flames, en un context d'emergència per la forta sequera i calor , s'haurien pogut propagar ràpidament pel vessant forestal, però la ràpida actuació dels Bombers va aconseguir evitar mals majors i tan sols van arribar a cremar dos metres quadrats de vegetació forestal.En ser descobert, el presumpte piròman hauriasense èxit. Segons es recull en la resolució judicial, entre les seves pertinences van trobarque hauria utilitzat per encendre les fogueres en qüestió. En el seu moment, l'acusat ja va declarar que la seva voluntat era, però la investigació relata que no van localitzar cap mena d'estris de cuina a la zona.Durant el judici, el condemnat ha tornat a negar "de manera categòrica" que fos l'autor de cap incendi. De totes maneres, i malgrat que el magistrat reconeix que els agents que van intervenir no van observar directament l'acusat encendre els focs, "existeixper poder inferir lògicament" la seva autoria en un espai protegit.Tanmateix, la sala ha decidit substituir la pena dels dos anys i dos mesos de presó per la sevai una

