Així sona «Despechá», la nova cançó de Rosalía que encara no s'ha publicat

¿Que os ha parecido la nueva canción ‘AISLAMIENTO’ de @rosalia presentada en el #MOTOMAMITOUR de Almería? 👀 pic.twitter.com/lTkqvB6N7H — MOTOMAMI TOUR (@MOTOMAMIT0UR) July 6, 2022

Rosalía és un pou de sorpreses. El passat 6 de juliol va encetar ala seva nova gira, elque farà la volta al món els pròxims mesos. Més enllà de cantar temes del seu darrer disc, la de Sant Esteve Sesrovires va aprofitar, i ho ha seguit fent en els concerts que l'han succeït, per repassar alguns dels seus-"Malamente" o "Pienso en tu mirá"- i algunes versions decom "Gasolina".La cantant catalana, però, no ha pogut amagar que ja està treballant en noves cançons. Ja des del concert d'Almeria, Rosalía va oferir en directe i en primícia els tres temes -Aquesta setmana, però, als concerts de Madrid ha preguntat al públic si el nom inicial era el merescut per a la cançó:ha substituïti així ho ha fet saber a les seves xarxes socials.Tot i que per ara no s'ha publicat encara a les plataformes digitals, Rosalía ha assegurat que ho farà aviat per a tots els seguidors. A, la gira aterra amb un doblet aquest cap de setmana al Palau Sant Jordi.

