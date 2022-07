Puigneró insta a «explicar» i «aclarir» els fets relacionats amb el cas Dalmases

El vicepresident de la Generalitat,, s'ha pronunciat aquest dijous al matí sobre el cas Dalmases en una entrevista a, per haver intimidat una periodista en eldel 9 de juliol. La mà dreta d'Aragonès al Govern ha instat a "explicar" i "aclarir" els fets que es van produir després de l'entrevista a Laura Borràs en el ja exprograma de TV3. Preguntat sobre que hauria de fer el diputat de Junts, el vicepresident de l'executiu català ha afirmat "el que està fent el mateix Dalmases és demanar que hi hagi absoluta transparència sobre aquests fets i que s'investiguin"."Hem tingutque primer s'han d'aclarir els fets i poder demostrar", ha volgut recordar Puigneró, que ha citat l'incident al voltant de l'exdiputat Eduard Pujol i les conseqüències que va desenvolupar. Qüestionat sobre quina hauria de ser la reacció de Junts per Catalunya "en el cas que es confirmin" les informacions publicades per, el vicepresident del Govern ha recordat que això no és de la seva competència "i ho porta el partit", però ha insistit en el fet que els incidents "han de quedar aclarits".. En aquest tipus de cas cal estar percebuts i a partir d'aquí fer pronunciaments. Primer cal veure el que ha passat", ha sentenciat.El president de la Generalitat, també s'ha referit al cas Dalmases i a les pressions exercides per Laura Borràs, que, segons ha pogut saber aquest diari de diverses fonts consultades, es vaamb la periodista per reclamar-li queDalmases. Segons Aragonès, es tracta de "pressions inacceptables" -s'ha referit també a les exercides a periodistes de mitjans públics- que li han causat "estupor". També ha indicat que no "toleraria" que cap dels seus col·laboradors protagonitzés fets semblants.El moviment de Borràs es va produir quan lade Dalmases ja era deper les informacions periodístiques, amb confirmació del director del programa inclosa . Fins i tot laja havia encarregat una investigació del cas. Contactats per aquest diari, portaveus de la presidenta del Parlament han evitat, d'entrada, qualsevol valoració oficial de l'acció de Borràs. Amb posterioritat, han traslladat aquest missatge: "Com a norma general, la presidenta no confirma ni desmenteix l'existència o el contingut de converses privades".La mateixa presidenta de Junts, en una reunió delcelebrada dimarts al matí, va fer constar als diputats de la formació que havia existit aquest contacte amb la periodista. I també va apuntar que, a partir d'aquí, quedava oberta la possibilitat que la treballadora del FAQS que va fer Dalmases sobre el cas , escenari que no s'ha acabat produint. En la trobada amb el grup de Junts, la presidenta del Parlament va intervenir per defensar la seva mà dreta -que- davant de la resta de diputats del partit. Dalmases ha comptat en els darrers dies amb el suport de Borràs, que va presenciar l'escena de tensió a les instal·lacions de TV3 perquè estava dins del camerino on es va intimidar la periodista.

