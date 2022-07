Tres morts en bous al carrer al País Valencià en només 24 hores

en esdeveniments de bous al carrer en diferents localitats. Les víctimes mortals van perdre la vida entre dilluns i dimarts en celebracions taurines a Pedreguer, Meliana i Picassent. En el primer municipi va perdre la vida un ciutadà francès de 64 anys que va rebre ferides mortals per una cornada i una trepitjada. Després de nou dies ingressat ava morir a causa de la gravetat de les ferides.La víctima deha estat la més recent. Un home de 56 anys, d'Albacete, va morir per la gravetat de les ferides rebudes quan una vaca el va envestir. L'atac de l'animal li va provocar un traumatisme cranioencefàlic sever que el va mantenir a l'UCI de l'Hospital de la Fe de València fins aquest dimarts. A, a la comarca de l'Horta Nord, va morir un home de 50 anys en rebre un atac d'un bou a les costelles.Fins a set costelles van quedar severament ferides, a més d'un pulmó foradat. L'atac li va produir un hemotòrax que va acabar sent mortal. Associacions animalistes i contra la tauromàquia del País Valencià han reincidit en el fet que cal prohibir aquestes pràctiques.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor