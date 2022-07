Desmantellen a Girona una banda internacional que produïa i distribuïa marihuana

han desmantellat a Girona una organització que traficava a escala internacional amb marihuana i que coordinava la producció i la distribució des d'unade diferents nacionalitats per delictes contra la salut pública, blanqueig de capitals, pertinença a organització criminal, defraudació de fluid elèctric i falsificació de document públic. Del total, 20 han ingressat a presó. També s'han denunciat tres persones.quan els investigadors van detectar un entramat criminal establert, principalment, a Catalunya i dedicat a la producció i distribució de substàncies estupefaents, bàsicament marihuana.L'operatiu s'ha desenvolupat en dues fases, la primera l'11 de maig i la segona el 28 de juny. L'organització s'organitzava conformant múltiples cèl·lules delictives especialitzades en la producció, transport i posteriorAquestes cèl·lules es coordinaven mitjançant l'acció dels líders de l'organització, els quals regentaven un establiment del tipusa Girona., aparentment legal, els facilitava eines necessàries per al blanqueig dels beneficis que obtenien del tràfic de droga. A més, la seu comercial de l'establiment els oferia un entorn segur i controlat on portar a terme totes les reunions i negociacions necessàries per dur a terme l'activitat delinqüencial sense aixecar sospites. La botiga també es feia servir com a punt de compravenda de les partides de marihuana produïdes al territori.Els Mossos han destacat la gran capacitat econòmica amb què comptava l'estructura delictiva, la qualdels membres que la conformaven sinó també per la compra o arrendament d'immobles, vehicles o tot tipus de materials necessaris per al desenvolupament de la seva activitat delictiva.Els líders de lesgaudien d’un elevat nivell de vida derivat dels beneficis il·lícits procedents del tràfic de drogues, havent-se intervingut grans quantitats de diners en efectiu, diversos vehicles d’alta gamma, embarcacions i altres objectes de valor.

