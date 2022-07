​Sánchez repesca Patxi López i el fa portaveu del PSOE al Congrés

Es un honor y un reto apasionante asumir la portavocía del @gpscongreso. ⁰

Desde el diálogo trabajaré para alcanzar acuerdos que protejan a la clase media y trabajadora de este país.



Gracias por la confianza, Presidente @sanchezcastejon.⁰#GobernarParaTransformar_ — patxilopez (@patxilopez) July 21, 2022

L’exlehendakari i diputat socialistaserà el nou, en substitució d’Héctor Gómez, tal com ha anunciat ell mateix en un missatge a Twitter. El relleu es farà oficial aquest dissabte, 23 de juliol, durant la celebració del Comitè Federal del partit, on s’abordarà l’estructura de la Comissió Executiva Federal i el grup parlamentari del Senat.“És un honor i un repte apassionant assumir el càrrec de portaveu del Grup Socialista al Congrés”, ha apuntat López, que ha agraït la confiança del president del govern espanyol,. López ha assegurat que treballarà “des del diàleg” per arribar a “acords que protegeixin la classe mitjana i treballadora d’aquest país”.Fonts del partit han assegurat que posaran López al capdavant del grup socialista com un "valor segur, amb autoritat, respecte i prestigi dins i fora del partit". López va serentre el 2009 i el 2012 i president del Congrés entre les eleccions espanyoles del desembre del 2015 i les repetides del 2016. I substitueix, que ha estat portaveu al Congrés només 10 mesos.D'altra banda, la ministra d'Educació,, serà la nova portaveu del partit en substitució de. També, actual ministre de Cultura i Esports, entra a formar part de la nova executiva del PSOE. Ho fa com a nou secretari de Memòria Democràtica. La catalanaes manté com a portaveu al Senat.

