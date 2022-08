Eckart Woertz: «Ucraïna suposa un canvi de magnituds històriques pel món»

"La dependència d'importacions no significa que no tinguem seguretat alimentària, si disposem de recursos i podem accedir als mercats internacionals, es pot dur blat d'altres llocs"

"Construir un nou gasoducte, el Nord Stream 2, després de l'ocupació de Crimea va ser un error fatal d'Alemanya"

"Una gran diferència entre la Unió Soviètica i la Rússia actual és que la primera volia preservar l'statu quo i la segona vol modificar-lo més enllà d'Ucraïna"

Rússia i Ucraïna representen eli el 30% del blat. Per tant, les implicacions de la invasió russa i laen el subministrament de productes bàsics pot ser greu, però no pas comparable al que van ser les grans crisis d'aliments del segle XX. És la perspectiva d', que ha estat a Barcelona convidat per l'per parlar al CaixaForum Macaya sobre el conflicte i el seu efecte sobre el comerç dels aliments.Woertz és director del GIGA Institut d'Estudis de l'Orient Mitjà d'Hamburg i investigador sènior associat del Centre Internacional de Documentació de Barcelona ( CIDOB ). Expert en desenvolupament sostenible i en, és també professor d'Història de l'Orient Mitjà a la Universitat d'Hamburg. Ens atén per parlar d'un conflicte que reconeix que l'ha sorprès en la seva evolució.- Ucraïna i Rússia suposen aproximadament el 30% de les exportacions de blat, un 30% del sègol, un 20% del blat de moro i un 75% de les exportacions d'oli de gira-sol. Estem parlant d'exportació, no de producció, però l'impacte és evident. Pels països més dependents d'aquestes exportacions, com són els de l'Orient Mitjà o de l'Àfrica, això suposa un desafiament. I també s'ha de tenir en compte la importància del fet que tant Rússia com Ucraïna són exportadors de fertilitzants de nitrogen. Un dels tres anomenats macrofertilitzants, junt amb el potassi i els fòsfors.- En aquests moments no veiem els milions de morts que es van produir, per exemple, a la Xina, entre el 1959 i el 1961, quan van morir milions de persones. És un fet poc conegut però va ser impressionant: més de 30 milions de morts. Aquest és un altre moment molt diferent. Això no ho veiem ara i tampoc ho preveiem. En el cas d'Ucraïna, hi va haver una gran fam a inicis dels anys trenta, sota l règim d'Stalin, quan van morir entre 3 i 4 milions de persones. També un milió al Kazakhstan en els mateixos anys, amb un milió de morts. Però eren crisis causades per la política, no pas per alguna catàstrofe natural.- Sí, en el cas de Vladímir Putin hi ha la decisió d'utilitzar els subministraments d'aliments com una arma econòmica. A banda d'això, una cosa que s'ha de tenir en compte és que la dependència d'importacions no significa que no tinguis seguretat alimentària. Si disposes de recursos i pots accedir als mercats internacionals, pots dur blat d'altres llocs.- No visc en el cap de Putin. Afortunadament. No ho sé. Però crec que està clarament preparat per utilitzar les exportacions de matèries primeres per a finalitats polítiques. No només els aliments. També el gas, com estem veient.- Europa també produeix aliments. De manera important en alguns casos, com França. Tenim certa seguretat. Hi ha fons per garantir les exportacions. En el cas d'Espanya, hi ha una dependència respecte els cereals però el país exporta fruites i verdures. No contemplo una situació molt greu. Però si hi ha una inflació acusada, això suposa un problema per als sectors més vulnerables. L'energia i els aliments solen ser motiu de grans protestes. Però el desafiament més gran serà el gas per una manca d'alternatives a curt termini.- Vist des d'Alemanya, la dependència del gas rus és més gran. Evidentment, ha estat un greu error de confiar en Rússia fins aquest extrem. Abans de l'esclat de la guerra, Rússia era el responsable del 55% de les importacions de gas. És un percentatge excessivament elevat. Això suposa un gran problema. Pensem que fins i tot després de l'ocupació de Crimea es va començar a construir un altre gasoducte, el Nord Stream 2. Va ser un error fatal.- Sí, però és una política que ja venia d'abans, dels temps del canceller Gerhard Schröder, que va mantenir i encara té relacions estretes amb Putin. I això és una vergonya. La seva popularitat actualment està arruïnada.- Ho haurem de veure. Necessitem produir per subministrar aliments a gairebé 8.000 milions de persones. D'altra banda, l'impacte sobre el medi ambient és molt elevat. S'ha de dir que estem produint molta carn. El 70% de la superfície agrícola està abocada per a la producció de carn. Hem de pensar en una agricultura més sostenible amb una reducció de despesa en les cadenes de valor. Pensem massa en els subministraments però hi ha la possibilitat de generar menys despeses i menys demanda.- Tot el que siguin sancions en l'àmbit tecnològic, especialment, seran un veritable problema per Rússia. També crec que Occident pot reduir la seva dependència del gas rus de manera considerable. És el que es farà. Es poden fer sancions efectives, però hem de tenir en compte en aquest tema que és molt difícil aïllar un país tan gran, amb tant de potencial de matèries primeres. Ara bé, es pot infligir un cost sever a Rússia, però el cost dels qui sancionen també existeix. Putin està convençut que quan arribi l'hivern, els europeus començaran a dividir-se, es barallaran i veurem un reforçament de moviments populistes i canvis en alguns governs. Com estem veient a Itàlia.- A curt termini, dependrà de si hi ha èxits militars d'Ucraïna i si reben prou armament per assolir èxits al sud i millorar així la seva posició de negociació. Crec que podrem veure un conflicte congelat. Potser hi haurà un final de la guerra, però no un final del conflicte a curt o mig termini.- Sí, per suposat. Aquesta guerra no és només un conflicte entre Ucraïna i Rússia. Amb aquesta guerra assistim a un canvi fonamental de magnituds històriques. Canviarà l'escenari de la política internacional.- Una col·laboració més estreta entre Rússia i la Xina. El menor poder encara de les Nacions Unides. La guerra a Ucraïna suposa la fi de l'esperit d'Hèlsinki, del que va suposar la cimera d'Hèlsinki del 1975, amb el compromís de respectar les fronteres i que tot intent de modificar-les es faria d'una manera acordada. Hi ha una gran diferència produïda que s'ha de subratllar: la Unió Soviètica era un poder que volia preservar l'statu quo. La Rússia d'avui és un poder revisionista que vol modificar l'statu quo. Aquesta és una gran diferència. I el que vol Rússia no és només sobre Ucraïna. Té dissenyats plans per a la zona del Bàltic i per Moldàvia.- Tampoc crec que la simple presència d'un lideratge així, tot i ser important, canviés l'escenari. El que és cert és que el conflicte palestí és ara menys rellevant que fa vint o trenta anys. Els anys seixanta i setanta, tots els conflictes bèl·lics eren entre Israel i els seus veïns. Després van estar focalitzats al Líban. Però després, les guerres s'han traslladat més a l'est i hem vist les guerres al Golf des dels vuitanta, l'ISIS i la guerra civil a Síria. Assistim a uns conflictes amb moltes més víctimes que amb el conflicte palestí. Ara, el tema palestí continua tenint una presència en els carrers dels països àrabs, però sí que la seva importància ha disminuït.- Sobre aquesta trobada, hem de tenir present que els interessos de tots gres són molt diferents. No es pot parlar d'un gran pacte. Pensem que en el cas de Síria, Turquia, d'una banda, i Rússia i l'Iran de l'altra, dona suport a bàndols enfrontats. Rússia i l'Iran són competidors en el mercat del petroli. Els seus interessos són massa diferents.- Aquí veurem si es dona un increment dels subministraments de petroli. Crec que aquesta és la raó més important de la visita del president nord-americà a Aràbia. Però sembla que l règim saudita està intentant mantenir una posició més allunyada o neutral respecte a la que havia estat la seva alineació amb els interessos nord-americans en el passat.- Hem de veure. Amb la guerra veurem un canvi en el panorama energètic que, si fos ràpid, seria fatal per Rússia. Per Rússia, el gas és essencial. El temps està contra Rússia. La Xina és diferent, està en una posició estratègica molt més sòlida.

