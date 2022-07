Com eren la Catalunya i la Barcelona del 1992?

De Pujol a Aragonès, de CiU a ERC

L'avortament no era lliure

Gais i lesbianes no es podien casar

La transformació de Barcelona

Cobi sí, Covid no encara

El canvi climàtic, encara llunyà

Fa 30 anys que es van celebrar els Jocs Olímpics de Barcelona'92 i, en les últimes tres dècades,i la seva capital ja no són les mateixes. De fet, tot s'ha transformat. La política ha fet un gir de 180 graus amb l'esclat deli ni el president ni l'alcalde de llavors són dels mateixos partits que els actuals. Tampoc les prioritats dels catalans són les mateixes després de diverses cicles de crisis econòmiques, i una altra de sanitària.El país també ha crescut en, com el que legalitza el matrimoni entre personeso el que protegeix i blinda l', i la capital catalana ha transformat el seu model de mobilitat, malgrat que encara continua sent un debat obert i ben viu, que ara compta amb un altre component, el d'unque ja només es pot mitigar però no evitar. Repassem a continuació què ha canviat a Barcelona i a Catalunya en 30 anys.El 1992 es recordarà pels Jocs a Barcelona, però també perquè va ser moment per renovar els diputats al. El 15 de març els ciutadans de Catalunya van acudir a les urnes, però realment res va canviar. La llavors hegemònica i ara desaparegudatornava a arrasar de la mà de, que també revalidaria la presidència de la Generalitat.D'aquesta manera, Pujol encetava la seva quarta legislatura consecutiva des que el 1980 vencia en els primers comicis democràtics des de la. Encara repetiria dos cops més a Palau, fins que va decidir retirar-se de la primera línia política i cedir el tron deal també expresident, però no la presidència, assolida peli posteriorment recuperada, al tercer intent de Mas, pels convergents.La CiU de Pujol, en les eleccions de 1992, obtindria majoria absoluta guanyant un escó respecte dels anteriors comicis i situant-se amb un total de 70, davant un PSC que, ambcom a candidat, perdria dos escons, quedant-se amb 40. Per darrere de Pujol i dels socialistes quedarien l'd', ladel fins fa poc Síndic de Greuges,, i eld'Precisament aquests resultats demostren un moment polític totalment diferent al país. L'només tenia els 11 diputats d'ERC a la cambra catalana que, això sí, va gairebé doblar resultats, ja que en venia de tenir-ne sis. CiU no era independentista, i de fet, el debat sobre l'estatus polític de Catalunya no estava sobre la taula. Una altra mostra és que a, al, no hi havia cap butaca independentista i CiU era tercera força parlamentària només per darrere deI el que no sabien els barcelonins és que el seu alcalde acabaria sent el relleu a 40 anys de pujolisme, això sí, prèvia retirada de Pujol. Llavors,era el batlle de la ciutat i gran part de la seva obra quan, en aquell moment portava deu anys al càrrec, s'havia centrat en la planificació dels Jocs Olímpics. El 17 d'octubre de 1986 Barcelona superavai s'erigia en organitzador de l'esdeveniment el 1992. La candidatura va ser presentada pel també alcalde socialistamesos abans que marxés per ser vicepresident del govern espanyol dei Maragall el rellevés en el càrrec.Maragall encara es mantindria al càrrec fins al 1997 i cediria el fortí socialista de Barcelona a, que també aconseguiria ser alcalde i tiraria endavant un altre gran esdeveniment, el deldel 2004, i que també com va fer Maragall, implicaria una transformació urbanística de la ciutat. La marxa de Clos al govern espanyol faria Jordi Hereu acabar la legislatura fins que, i després, trencaria, almenys, fins al 2023, l'hegemonia socialista a la ciutat, per bé que el PSC continua formant part del govern municipal.És indubtable que un altre apartat en el qual més s'ha avançat durant les últimes tres dècades ha estat el dels drets, i, especialment, els de les. El 1992 l'avortament era legal, però només en tres casos: per, unadel fetus o un risc greu per a lafísica o mental de l'embarassada. Per tant, si no es complien cap d'aquests tres requisits, la dona no podia avortar. Val a dir que, durant la, Catalunya va legalitzar l'avortament de forma lliure.De fet, no seria fins l'any 2010 que el govern socialista detiraria endavant la primera llei que reconeix la llibertat de la dona per avortar, sense haver-ho de justificar mèdicament, durant les primeres 14 setmanes de l'. Per altra banda, també es podia avortar fins a les 22 setmanes si hi havia "greus riscos per a la salut de la mare o el fetus".Encara més recentment, només fa un parell de mesos, el govern espanyol va presentar la nova llei d'avortament , que permetrà interrompre l'embaràs a partir delssense el permís dels pares, cosa que ara passa a partir de la majoria d'edat, els 18 anys. A més, la reforma del marc legal també garantirà el dret a l'avortament a través del sistema de. El projecte de l'executiu estatal ha de ser ara aprovat pel Congrés dels Diputats perquè entri en vigor.També eren moments complicats per al col·lectiu LGTBI, especialment a la capital catalana. Mesos abans dels Jocs, un 6 d'octubre de 1991, un grup demembres delsassassinava la transsexualal bell mig del Parc de la. Es tractava del primer assassinat a tot l'Estat -documentat- a una transsexual només per la seva condició sexual.I és que, en aquell moment, la legislació només reconeixia el, la bandera de l'arc de Sant Martí com a representativa del col·lectiu i havia derogat les lleis franquistes que perseguien l'homosexualitat. Ara bé, gais i lesbianes no eren iguals que els heterosexuals per un dret bàsic: el del matrimoni. No seria fins 13 anys després de la cita olímpica a Barcelona que el govern espanyol, el 3 de juliol del 2005, aprovaria la llei que permet el. D'aquesta manera, Espanya es convertia en el tercer país del món en permetre aquesta unió, malgrat l'oposició de l'Església i els recursos fracassats del PP portant la llei alEn matèria de drets de les persones, només fa uns mesos que el govern espanyol va presentar una nova llei trans que reconeix el dret a la lliure determinació de la identitat de gènere i facilitar els tràmits perquè les persones trans puguin ser reconegudes com a tal. Un cop la norma sigui aprovada al Congrés, l'Estat reconeixerà una persona trans sense la necessitat que hi hagi l'obligació dels dos anys d'hormonació, tal com passa fins ara.És evident que la Barcelona actual no seria el que és sense els Jocs Olímpics. La victòria de la proposta olímpica va provocar una transformació de la ciutat i la va convertir en un referent de les capitals europees del, que ja trucava a la porta. L'eslògan "", una campanya de l'Ajuntament per millorar les infraestructures i la imatge de la capital, es va fer realitat.El centre neuràlgic d'aquesta revolució va ser la muntanya de, que en qüestió de pocs anys va passar de comptar amb poc més que un estadi i unes piscines en mal estat a un complex esportiu que va ser l'anella olímpica de Barcelona'92. Amb motiu dels Jocs també va néixer eli una altra protagonista de l'actual de Barcelona, la torre de telecomunicacions de, a la muntanya delEl canvi pels Jocs també va conformar un nou barri al mig de Barcelona, el que ja es coneix com el de laprecisament perquè va ser residència durant dues setmanes dels esportistes que van participar en la cita olímpica. Més endavant es va transformar en barri residencial i en l'actualitat hi viuen prop de 10.000 persones. L'organització dels Jocs també va implicar la reurbanització de lai de laQui li hauria de dir a, el pare de la mascota dels Jocs Olímpics, que el nom que li posaria seria avui, amb alguna lletra canviada, tant d'extrema actualitat. El 1992 l'única pandèmia que existia era la del, un ninot de dibuix simple que representava uni que va guanyar-se l'estima de tots els barcelonins i catalans. La preparació dels Jocs va significar una inversió pública que havia de generar un període de bonança, però l'espanyola no vivia aliena a la situació mundial.L'any 1992 les mascaretes només eren pels metges, no hi havia una crisi sanitària però l'economia patiria un fort trasbals només un any després de la cita olímpica. L'esclat de la bombolla immobiliària deli lavan generar una situació de recessió i d'inflació que, entre les seves conseqüències, va deixar una taxa d'del 24%. Per comparar-ho amb la crisi actual, durant els dos anys de, la taxa màxima d'atur a l'ha estat del 16,5%.Una de les problemàtiques que encara era llunyana per als catalans era l'. No vol dir que el canvi climàtic no existís, però no preocupa encara al món, almenys tant com ho fa ara. Vist amb perspectiva, però, probablement es van deixar escapar els últims anys en què eles podia evitar.La poca preocupació en aquest sentit es demostra en lasignat dos mesos abans dels Jocs, en què el món acordava estabilitzar les emissions de gasos amb efecte hivernacle però sense mesures per fer-ho i sense ser de caràcter vinculant. No seria fins el 1998, amb el protocol de, que s'intentaria tímidament reduir per obligació l'emissió de gasos amb efecte hivernacle, sense, per ara, amb massa èxit.

