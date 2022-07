Uns Jocs Olímpics enmig de la desintegració de la Unió Soviètica

Elsvan ser històrics a Catalunya, però també formen part de la història del món. La cita a la capital catalana es va viure immersa en l'excepcionalitat històrica del moment i que fins i tot encara ara està d'actualitat arran de la guerra a Ucraïna: la, i per conseqüència, la fi de laamb la victòria i la consolidació dels Estats Units com la gran potència mundial.El, quan exactament faltaven vuit mesos perquè donés principi la competició a la capital catalana, el llavors president de l'URSS,, compareixia davant les televisions de tot el món per anunciar la seva dimissió, que de facto implicava la dissolució de l'estat socialista més gran de la història i d'una de les grans potències del segle XX.Com a potència mundial, l'URSS també va ser, i especialment en el dels Jocs Olímpics. Així doncs, els nou certàmens en què van participar esportistes soviètics van suposar un total de 1010 medalles -395 ors, 319 plates i 296 bronzes-. De fet, avui dia l'extint país manté la, només per sota dels Estats Units, i encara amb un marge d'aproximadament 150 medalles respecte del tercer classificat, elI sense l'URSS, la gran incògnita era saber a qui representarien els milers d'esportistes que feia anys que es preparaven per a la cita olímpica a Barcelona. Els comitès nacionals de les antigues repúbliques soviètiques no estaven afiliats al, i de fet, molts d'ells no estaven ni constituïts. Per solucionar-ho, es va crear l'd'Armènia, Azerbaidjan, Bielorússia, Geòrgia, Kazakhstan, Kirguizistan, Moldàvia, Rússia, Tadjikistan, Turkmenistan, Ucraïna i Uzbekistan van competir sota unadel logo dels Jocs Olímpics al davant. Quan un dels atletes s'erigia en el primer lloc del podi, en comptes de l'himne del seu país sonavaL'ús d'aquesta fórmula no va passar gens desapercebuda durant la competició. De fet, aquest país fictici que agrupava diversos països reals va ser elde Barcelona 1992. En total, van serque es van repartir en 45 ors, 38 plates i 29 bronzes, i van superar als Estats Units només per quatre medalles. Els estatunidencs van vèncer la Guerra Freda a l'URSS, però

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor