Nou recurs de Borràs al TSJC per mirar d'aturar l'obertura del judici oral

La defensa deha presentat aquest dimecres un noual(TSJC) per mirar de frenar l', que posaria el càrrec de lacontra les cordes. L'advocat, que pilota la defensa de la líder de, ha presentat un recurs d'apel·lació contra la decisió del jutge instructor,, de no apartar-se de la causa. Boye va presentar un incident deper manca d'imparcialitat del jutge Ramos, que va rebutjar-lo i va retreure a l'advocat un intent d'obstaculitzar la tramitació de la causa per evitar l'obertura de judici.El recurs es limita únicament a la interlocutòria que rebutja la recusació. La defensa de Borràs assenyala que el magistrat instructor no ha respectat les" que estableix lapel que fa al procediment normal i denuncia una vulneració del dret a la, al dret a uni també el dret a un. "L've a partir de la pròpia omissió de les normes bàsiques de procediment, que causen a més", diu Boye, que insinua que l'instructor no té interès en que s'esgrimeixi si hi ha altres motius per recusar-lo.La defensa manté que no és correcte que el propi jutge que s'està recusant rebutgi la seva recusació. "", indica Boye. El recurs explica que encara que s'hagi desestimat la recusació del jutge Ramos en altres ocasions, això no el fa "immune" a d'altres recusacions que hi pugui haver. Recorda, també, que els casos en què s'ha avalat la imparcialitat del jutge en l'àmbit espanyol es troben impugnats al(TEDH). "No seria la primera vegada que els criteris sobre falta d'imparcialitat difereixen entre la jurisdicció nacional i la supranacional", diu l'advocat.La defensa insisteix que els motius que Ramos ha donat per no apartar-se "confirmen la seva manca d'imparcialitat" i denuncia que els arguments del jutge es basen en la interpretació "nacional" de la imparcialitat judicial. Per això, Boye repassa la jurisprudència del(TJUE) i el TEDH en aquest sentit, que indica entre altres coses que la imparcialitat del jutge ha d'existir també en el cas del jutge instructor, no només del jutge que dicta sentència. Per tot plegat, Boye demana al TSJC que anul·li la interlocutòria i ordeni al jutge Ramos que tramiti la recusació tal com correspon.

