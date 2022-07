Correus garantirà que els municipis rurals tinguin accés als diners en efectiu

Lapera través dels. Les principals associacions del sector financer -AEB, CECA i Unacc- han subscrit un protocol de col·laboració amb l'empresa pública de missatgeria per facilitar la inclusió financera a les zones menys habitades.D'aquesta manera, es posa a disposició del sector bancari el serveiper feren 4.675 punts d'atenció i a través de 6.000 carters rurals al domicili dels clients. Cada entitat bancària podrà segellar acords bilaterals amb Correus que, a través de les oficines i els carters rurals, arriba al 100% dels municipis.de l'acord és que, amb independència del lloc de residència,amb el menor desplaçament possible", expliquen les associacions bancàries en un comunicat publicat aquest dimecres. L'acord s'ha signat aquest matí per part del president de Correus, Juan Manuel Serrano; la presidenta d'AEB, Alejandra Kindelán; el director general de CECA, José María Méndez; i el president de la UNACC, Manuel Ruiz.Serrano ha assenyalat que amb aquesta col·laboració “Correus posa a disposició del sector bancari no només la seva àmplia xarxa d'oficines i punts d'atenció, sinó també els seus 6.000 carters rurals pergarantint així el servei públic a tots els ciutadans i ciutadanes, i contribuint a la cohesió territorial i al desenvolupament econòmic de persones i empreses, especialment a l'àmbit rural”.D'aquesta manera,, que inclouen la retirada i l'ingrés d'efectiu a 4.675 punts d'atenció al ciutadà de la companyia logística, entre ells més de 2.300 oficines i 2.282 serveis rurals més. A més, a través delsque disposen de dispositius electrònics (PDA'S), és possible accedir a la porta de casa a diners en efectiu

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor