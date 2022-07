«Apocalipsi4800»: el curiós nom amb què Itàlia ha batejat l'onada de calor

, amb temperatures màximes de 42 graus. Des de fa una setmana, el país peninsular està sotmès per una forta onada de calor que ha arribat en el pitjor moment, amb la. Tan extrema és aquesta onada de calor, que ha estat batejada amb el nom d'"". Un nom que fa referència a l'alçada mínima on s'està registrant el 0 tèrmic.Cal escalar a 4.800 metres per sobre de la quota del mar per poder registrar temperatures de 0 graus a Itàlia, el qual no és possible ni als Alps italians. Caldria arribar al cim de la muntanya del Montblanc, que França es fa seu tot i estar a la frontera, per arribar a aquesta alçada. Així doncs,. L'arribada de masses d'aire càlides des del desert del Sàhara n'és l'explicació.Per si no fos suficient,. De moment, només hi ha cinc "punts vermells", tots al centre i al nord del territori, però demà s'hi sumaran catorze poblacions més; incloses Roma, Bolònya, Florència, Milà, Gènova i Torí. Els turistes i els locals es resguarden de la calor buscant l'ombra, fent ús de les fonts i aprofitant els aires condicionats dels comerços.

