Trens i funiculars per a les millors escapades a Catalunya aquesta tardor

Unes propostes ferroviàries que es complementen amb experiències turístiques, patrimonials i gastronòmiques molt interessants. Ens acompanyeu en aquest viatge?és lade Catalunya. I la manera més fàcil i sostenible d'accedir-hi és mitjançant el. A més, la línia Llobregat-Anoia permet acostar-s'hi des de Barcelona sense haver de tocar el cotxe.El viatge comença a turistren.cat . Allà escollim l'apartat Cremallera i Funiculars de Montserrat . Podem triar l'opció combinada de tren des de Barcelona o optar per deixar el cotxe a l'aparcament gratuït de Monistrol. Hi ha paquets, a més, que inclouen bitllets per als dos funiculars i, fins i tot, per al museu i dinar al bufet.Línia Llobregat-Anoia des de Barcelona o MartorellAparcament gratuït a Monistrol Vila: Monistrol de Montserrat (FGC) – Monistrol Vila – Monestir de Montserrat: Funicular de Sant Joan i Funicular de la Santa Covai venda de bitllets i paquets al web de turistren.cat El tren cremallera fa un recorregut de 5 quilòmetres i, en només 15 minuts, supera un desnivell de 600 metres. Aquí, clarament, el viatge és part de l'experiència perquè els vidres panoràmics permeten gaudir al 100% de les singulars formes de la muntanya de Montserrat.Una vegada arribem alles possibilitats se'ns multipliquen. Visita obligada a la Moreneta, pujar amb el Funicular de Sant Joan per observar les millors vistes –i la possibilitat de fer una excursió fins al cim de Sant Jeroni si som dels que ens agrada caminar- o baixar amb el Funicular de la Santa Cova –només funciona els caps de setmana-, el lloc on es va trobar la imatge de la Mare de Déu de Montserrat el 880. Mirador de Sant Joan (ascens amb el Funicular de Sant Joan) Senderisme pel camí de la Santa Cova (ascens optatiu amb el Funicular de la Santa Cova)és un dels paratges més bells i estimats del país. El, l'per accedir-hi, permet arribar al parc natural sense ni tocar el cotxe. De fet, la combinació amb la línia R3 de Rodalies facilita una escapada absolutament descarbonitzada.El viatge també comença a turistren.cat . Allà escollim l'apartat Cremallera de Núria i triem el bitllet que més s'adapti a les nostres necessitats. Anada o tornada, des de Ribes de Freser o Queralbs o, fins i tot, reservar la zona d'acampada. Important: només es pot reservar on line.Línia R3 de Rodalies des de Barcelona o VicAparcaments gratuïts a les estacions de Ribes i Queralbs: Ribes Enllaç – Ribes Vila – Queralbs - Núria: Telefèric Coma del Cloti venda de bitllets al web de turistren.cat El Cremallera de Núria permet accedir alsuperant un desnivell de 1.000 metres en tan sols 12,5 km i 40 minuts. Es pot agafar a Ribes-Enllaç –punt de connexió amb la línia fèrria convencional- o a Ribes Vila, al centre de la població. Just abans de Queralbs, darrer punt on es pot arribar en vehicle per carretera, el tren canvia el sistema convencional d'adherència pel de cremallera, per poder afrontar trams amb un desnivell de vertigen.Un dels punts culminants és l'arribada al pla del santuari de Núria, just després de superar el darrer túnel. Sigui amb els tons verds de la primavera, l'estiu i l'inici de la tardor, o els blancs i grisos dels mesos més hivernals, se'ns escaparà un “oh” en veure aquest paratge emblemàtic, tant com a espai natural com pel seu valor històric i espiritual.Una vegada arribem a l'estació hi hai en totes les èpoques de l'any. Però una de les novetats dels darrers mesos és que el bitllet del cremallera inclou l'ascens amb el, que permet accedir a l'alberg Niu de l'Àliga així com un dels millors miradors de la vall.Elés una terra de tradició minera. Elens permet descobrir aquest passat i fer-ho amb un ferrocarril històric, l'antic “carrilet”, una autèntica joia del transport català.El viatge també comença a turistren.cat . Allà escollim l'apartat Tren del Ciment i ja podem comprar uns bitllets que, si es vol, permeten viure l'experiència completa: el recorregut ferroviari, l'accés als Jardins Artigas i la visita alAutobús companyies Alsa (des de Manresa o Berga) o Mir (des de Ripoll o Campdevànol)Aparcament gratuït a l'estació de la Pobla de Lillet: La Pobla de Lillet – La Pobla Centre – Jardins Artigas – Clot de MoroMés informació i venda de bitllets al web de turistren.cat El Tren del Ciment enllaça el poble de laamb la zona del Clot de Moro, al municipi de. Ho fa amb un trajecte de 3,5 quilòmetres en 20 minuts, passant entre boscos i paisatges de gran valor a tocar delSi el recorregut ferroviari és una joia –forma part de l'antic carrilet construït per extreure ciment de la fàbrica fins a Guardiola de Berguedà, també ho són els atractius que amaga. Especialment, els J, una parada intermèdia que ens permetrà passejar per una de les obres més desconegudes del genial arquitecte. O la del Clot de Moro, per veure in situ –ben protegits amb cascs- com funcionava la primera fàbrica de ciment del país.Els congostos i embassaments que separen lai elsón un dels paratges més bells i espectaculars, però al mateix temps inaccessibles i poc coneguts del nostre país. Una manera original de descobrir-los és amb elEl viatge també comença a turistren.cat . Allà escollim l'apartat Tren dels Llacs , que ens permet escollir el punt de sortida: Lleida o Balaguer.Tren convencional o TAV fins a LleidaAparcaments a les estacions de Lleida i Balaguer: Lleida – Balaguer – La Pobla de Seguri venda de bitllets al web turistren.cat El Tren dels Llacs enllaça Lleida i Balaguer amb la Pobla de Segur. Un recorregut de la Plana al Prepirineu i ho fa travessanten llarg de 89 quilòmetres de trajecte que inclouen el pas per: Sant Llorenç de Montgai, Camarasa, Terradets i Sant Antoni.Si el viatge és una experiència, el comboi és una joia. El recorregut es cobreix amb un tren històric format per dues locomotores dièsel de l'any 1968 antigament conegudes com a "ye-yés", així com cinc cotxes d'època de la sèrie 6.000. En definitiva, el millor mirador mòbil per tal de gaudir d'uns paisatges únics.és una de les portes d'entrada a l', una de les comarques vitivinícoles per excel·lència. Un dels seus atractius és el funicular, un transport històric amb quasi 100 anys d'història i que actualment encara circula els caps de setmana.El viatge també comença a turistren.cat . Allà escollim l'apartat Funicular de Gelida i trobem tota la informació. Els bitllets, per cert, estan integrats al sistema de l'ATM de Barcelona. Cada dissabte i diumenge realitza 13 circulacions per sentit.Línia R4 de Rodalies fins a l'estació de GelidaAparcament gratuït a l'estació de Rodalies de Gelida: Estació Gelida – Gelida Baixador – Gelida Superioral web turistren.cat El funicular enllaça el centre del poble amb l'estació de tren, que es troba a una cota molt més baixa, a tocar de l'autopista. En un trajecte d’entre 6 i 8 minuts, el Funicular de Gelida fa un recorregut de 884 metres. Circula elsentre les 10 h i les 16.30 h amb una freqüència de cada mitja hora.Fa gairebé 100 anys del seu primer servei i, tot i les diferents reformes a les instal·lacions i vagons, encara conserva unes característiques molt semblants a les originals. Actualment, consta deque, amb compartiments únics a 5 nivells, compten amb un aforament per a 28 persones. En aquesta experiència també destaquen els edificis de les estacions, ja que són tan singulars que estan protegits com a Bé Cultural d'Interès Local.