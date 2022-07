Comença la campanya per vacunar contra. El Departament de Salut començarà a protegir les persones amb un alt risc de contagiar-se i desenvolupar aquesta malaltia, que. El sistema sanitari català serà l'encarregat de citar les persones a partir dede priorització, segons ha explicat la secretària de Salut Pública,Infants, embarassades i persones en tractament immunosupressor només seran vacunats en el cas que siguin contactes d'una persona contagiada durant els primers quatre dies d'haver-se exposat.una dosi de la vacuna en el cas que es produeixi una situació similar.qui hagi mantingut relacions sexuals de risc, que realitzin la PrEP o amb el virus de la Sida. Com que es tracta de la vacuna de la verola (l'original), les persones que rebin una dosi hauran de ser menors de 45 anys que no l'hagin rebuda ni hagin patit la malaltia. Tampoc poden haver estat en contacte amb cap positiu deu dies abans, ni patir símptomes.Ara per ara, segons Cabezas, es farà tot a Barcelona. L'Hospital Clínic, el Centre de Salut Internacional i de Malalties Transmissibles Drassanes i al BCN Checkpoint. Les dosis assignades a Catalunya són 1.643 en total, de les 5.300 que de moment ha rebut l'estat espanyol.la majoria d'homes entre 20 i 60 anys. L'estat espanyol és el país amb més casos notificats, 3.125.

