La UE proposa reduir un 15% el consum de gas davant els talls de Rússia

Recomanacions a les llars

"Xantatge" de Rússia amb el gas

Objectiu: incrementar les reserves de gas

entre l'1 d'agost de 2022 i el 31 de març de 2023 al conjunt de països de la Unió Europea per. En un comunicat emès aquest dimecres, la Comissió Europea ha indicat que "tots els consumidors poden i han de prendre mesures per estalviar", tot subratllant la necessitat d'accelerar la diversificació de les fonts d'energia, l'aposta per compres conjuntes i l'impuls de les renovables. L'aplicació de laentre els diferents estats membres serà, però l'executiu manté lasi s'observa un "risc substancial d'escassetat de gas" o bé una demanda de gas "elevada".Per poder complir aquests objectius, la Comissió Europea exigeix als diferents estats l'actualització dels seus plans de contingència, que s'hauran de presentar, a tot tardar, a finals del pròxim mes de setembre. En paral·lel, l'executiu sol·licitarà un informe cada dos mesos per analitzar el progrés de cada país en aquest aspecte.La proposta donada a conèixer aquest dimecres també imposa certsalsque, condicionats per la seva orografia i infraestructura, hagin desubministramentEn aquest sentit, la Comissió requerirà a aquests territoris que demostrin que estan duent a terme mesures per reduir la demanda domèstica.Per facilitar la feina als estats membres, la Comissió ha adoptat el que ha batejat com a, que fixa una sèrie de mesures i principis per fomentar la coordinació. El pla se centra en lai en l'estalvi energètic a tots els sectors de l'economia.Pel que fa al primer punt, l'executiu encapçalat per Ursula Von der Leyen marca com a prioritatNo obstant això,per fer front a una situació que considera excepcional. "Passar al carbó, al petroli o a l'energia nuclear pot ser necessari com a mesura temporal, sempre que s'eviti l'ús de forma consolidada a llarg termini", defensa.També en la mateixa línia, la Comissió suggereix elDe fet, l'organisme comunitari indica que el pla presentat aquest dimecres només contemplarà excepcions per aquells serveis considerats essencials –com per exemple els hospitals- i per aquelles indústries "decisives per al proveïment de productes essencials".Per ara, les mesures proposades per la Comissióentre les famílies. "Les llars entren dins la definició de 'consumidors protegits' sota les normes comunitàries; seran els menys afectats pels talls i, davant la manca d'imprevistos, no es veuran directament impactats per les disrupcions a gran escala provinents de Rússia", indica el comunicat.No obstant això, l'executiu també apunta quede cara els pròxims mesos per reduir el consum "innecessari" i "evitar el malbaratament energètic". En aquest sentit, anima als consumidors a actuar de forma "" a través d'accions com reduir l'ús dels sistemes de calefacció o refrigeració, tancar llums que s'utilitzen de forma innecessària o millorant l'aïllament de les cases.Per la Comissió, "prendre accions ara pot reduir el risc i els costos per Europa en cas d'una disrupció total, enfortint i fent més resilient el sistema energètic europeu". "L'energia estalviada aquest estiu és energia disponible per l'hivern", afegeix.En la presentació del pla, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, ha avisat quei, fins i tot, per a un. Està utilitzant l'energia com a arma. En qualsevol escenari, si és un tall parcial o total, Europa ha d'estar preparada", ha dit.Per altra banda, la presidenta de l'executiu comunitari ha apuntat que el flux de gas rus a Europa és menor a un terç respecte al mateix període de l'any passat. "[Un tall total del gas] és un escenari probable. És una hipòtesi probable que afectaria tota la UE", ha remarcat l'alemanya, que ha instat els 27 a ser "solidaris" amb els països més afectats pels talls. "En una situació de crisi, el nostre pitjor enemic és la fragmentació", ha insistit.Més enllà de la proposta donada a conèixer aquest dimecres, l'executiu europeu manté el seuque lesabans del pròxim 1 de novembre per assegurar el subministrament de cara a l'hivern.Per assolir aquesta xifra, serà especialment rellevant conèixer com actuarà el Kremlin al gasoducte Nord Stream, que connecta Rússia i Alemanya. La setmana passada, l'operador rus Gazprom va iniciar les tasques de manteniment habituals a les instal·lacions, uns treballs que han d'acabar aquest 21 de juliol. Malgrat tot, diverses veus dins el govern alemany temen que Putin talli el subministrament de gas argumentant "problemes tècnics", un fet que ja s'ha repetit en altres gasoductes que connecten Rússia amb la Unió Europea.

