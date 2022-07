Sectors de Junts pressionen per reunir la direcció per abordar el cas Dalmases

Que vols que sigui normal...

Per Funcionari.cat el 20 de juliol de 2022 a les 12:55 0 0

Si a Junts tenen dos caps Turull i la Borràs, que no saben on van l´un per l´altre, es nota no solament amb aquesta noticia de ND, sino a d´altres, que la formació de Jxcat, no la volen al govern, ni la volen tampoc com a primera força a Catalunya, sembla que no pero Puigdemont i el seu Waterloo, els hi ha fet molt de malt...