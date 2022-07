Vuit comèdies romàntiques modernes que sí que valen la pena

Dirty

Si ets una persona a qui li agraden les comèdies romàntiques, hauràs passat hores i hores enganxada a la pantalla veient les mítiques, entre una llarga llista. Qui no les ha vist, com a mínim, tres vegades a la vida?i satisfaci les expectatives de l'espectador, acostumat a veure les mateixes històries una vegada i una altra. Trames avorrides, guions insípids, situacions aparentment còmiques sense gràcia... Per tot això, aquest diumenge us portemDisponible a, és una de les pel·lícules actuals de comèdia romàntica que ha despertat més bones crítiques entre els espectadors. Explica la història de l', un periodista frustrat que arregla qualsevol situació amb una frase positiva barata. Una nit de festa coneix a lai l'enamorament és immediat. No obstant això, les coses no són sempre com semblen i l'Adri es veurà portat a una situació que escapa del seu control. Una història divertida i commovedora que posa al centre l'estigma per lad'una forma fresca i respectuosa.Un film d'amor i classes socials, tot i que s'ha de veure sent conscient que és una. La història comença quan lai enacudeixen a la boda del millor amic d'ell a Singapur. El viatge, a més a més, servirà per presentar a lacom a xicota formal dins del nucli familiar d'en Nick. Tanmateix, durant l'escapada, sorgeixen les típiques discrepàncies de classe entre la família rica, amb les seves, i la, que s'adona que no coneix tan bé a encom pensava. Es pot veure a través dDe producció catalana, està dirigida peri compta amb una banda sonora a càrrec deLa pel·lícula transcorre al llarg d'una mateixa nit, que els protagonistes passen desperts amb l'excusa de veure passar un cometa. Són sis històries: una parella que haurà de fer pública la seva relació, una altra que haurà de descobrir si esperen o no un nadó, un adolescent a punt de viure la seva primera experiència amorosa, dos amics que intenten lligar amb la mateixa noia, una dona que continua enamorada del seu ex i un noi que sempre ha estat penjat d'una amiga. Una trama senzilla i pura que pot veure's a. Té una segona part,La sempre divertidaCuesta dona vida a la, una dona de 30 anys que té una empresa d'organització de casaments. Així i tot, està lluny de ser una romàntica clàssica: a diferència d'alguns dels seus clients, té una vida sense compromisos. Tot canvia una nit que coneix en, que és un afer més per a ella i un moment de feblesa per ell, ja que té una relació tancada amb una noia, l'Alèxia. Aquesta, a més a més, resulta ser una de les amigues de la infància de la Marina. Podeu veure aquesta història divertida i esbojarrada aUna comèdia romàntica amb tocs de drama. La trama es focalitza en lai ladues dones grans que fa dècades que estanTanmateix, per les famílies i el veïnat no són més que un parell de jubilades que es fan companyia. La història parla de dues dones que volen explicar al món que són amants, però que estan fortament condicionades pelsde la societat. La trobareu ai a Amazon Prime, per a llogar-la.Disponible a, explica la història de lai en. Ella és intel·ligent, sofisticada i una de les dones més influents del món, aspirant a la presidència del seu país. Ell és un periodista talentós i despreocupat, amb una gran atracció pels embolics. I què tenen en comú? Que ella va ser la seva cangur i el seu primer amor. Quan es retroben accidentalment, sorgeix una connexió entre ells,. La Charlotte decideix contractar-lo perquè li escrigui els discursos i en Fred, tot i que accepta, té problemes per a adaptar-se al seu equip d'elit.Aquest film divertit i ple de crítica social el protagonitza la, una arquitecta de Nova York cínica i treballadora. Fa un temps que res li surt com esperava: a la feina menystenen els seus projectes i les relacions romàntiques mai arriben a bon port. Un dia, té un ensurt amb un assaltant que la deixa inconscient i, en despertar-se, descobreix que la seva vida s'ha convertit en una de les coses que més odia: una comèdia romàntica. Una pel·lículai que es burla delsfreqüents en aquesta mena de produccions. Està disponible a

