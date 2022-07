Guia per saber quina quota d'autònom pagaràs

15 quotes segons els ingressos

Inferiors a 670 euros . Els autònoms amb aquests rendiments mensuals nets pagaran 230 euros el 2023, 225 euros el 2024 i 200 euros el 2025.

. Els autònoms amb aquests rendiments mensuals nets pagaran 230 euros el 2023, 225 euros el 2024 i 200 euros el 2025. Entre 670 i 900 euros . En aquest tram es pagaran 260 euros el 2023, 250 euros el 2024 i 240 euros el 2025.

. En aquest tram es pagaran 260 euros el 2023, 250 euros el 2024 i 240 euros el 2025. Entre 900 i 1.166,70 euros . El tercer grup pagarà 275 euros el 2023, 267 euros el 2024 i 260 euros el 2025.

. El tercer grup pagarà 275 euros el 2023, 267 euros el 2024 i 260 euros el 2025. Entre 1,166,70€ i 1.300€ . Els treballadors per compte propi en aquest tram pagaran 291 euros el 2023, el 2024 i el 2025. En aquest grup, les quotes no variaran.

. Els treballadors per compte propi en aquest tram pagaran 291 euros el 2023, el 2024 i el 2025. En aquest grup, les quotes no variaran. Entre 1.300€ i 1.500€ . Aquí, els autònoms pagaran 294 euros el 2023, el 2024 i el 2025. Com en el tram anterior, les quotes seran fixes durant els tres anys.

. Aquí, els autònoms pagaran 294 euros el 2023, el 2024 i el 2025. Com en el tram anterior, les quotes seran fixes durant els tres anys. Entre 1.500€ i 1.700€ . La quota en aquest tram d'ingressos és la mateixa que en l'anterior, de 294 euros el 2023, el 2024 i el 2025.

. La quota en aquest tram d'ingressos és la mateixa que en l'anterior, de 294 euros el 2023, el 2024 i el 2025. Entre 1.700€ i 1.850€ . El setè grup pagarà 310 euros el 2023, 320 euros el 2024 i 350 euros el 2025. A partir d'aquest tram, les quotes pujaran cada any.

. El setè grup pagarà 310 euros el 2023, 320 euros el 2024 i 350 euros el 2025. A partir d'aquest tram, les quotes pujaran cada any. Entre 1.850€ i 2.030€ . Els autònoms amb rendiments mensuals nets entre aquests paràmetres pagaran 315 euros el 2023, 325 euros el 2024 i 370 euros el 2025.

. Els autònoms amb rendiments mensuals nets entre aquests paràmetres pagaran 315 euros el 2023, 325 euros el 2024 i 370 euros el 2025. Entre 2.030€ i 2.330€ . Aquí, caldrà pagar 320 euros el 2023, 330 euros el 2024 i 390 euros el 2025.

. Aquí, caldrà pagar 320 euros el 2023, 330 euros el 2024 i 390 euros el 2025. Entre 2.330€ i 2.760€ . Al desè grup, les quotes seran de 330 euros el 2023, 340 euros el 2024 i 415 euros el 2025.

. Al desè grup, les quotes seran de 330 euros el 2023, 340 euros el 2024 i 415 euros el 2025. Entre 2.760€ i 3.190€ . A l'onzè, els treballadors per compte propi pagaran 350 euros el 2023, 360 euros el 2024 i 440 euros el 2025.

. A l'onzè, els treballadors per compte propi pagaran 350 euros el 2023, 360 euros el 2024 i 440 euros el 2025. Entre 3.190€ i 3.620€ . Al dotzè, s'hauran d'abonar 370 euros el 2023, 380 euros el 2024 i 465 euros el 2025.

. Al dotzè, s'hauran d'abonar 370 euros el 2023, 380 euros el 2024 i 465 euros el 2025. Entre 3.620€ i 4.050€ . En el tercer tram superior referent als ingressos nets, els autònoms pagaran 390 euros el 2023, 400 euros el 2024 i 490 euros el 2025.

. En el tercer tram superior referent als ingressos nets, els autònoms pagaran 390 euros el 2023, 400 euros el 2024 i 490 euros el 2025. Entre 4.050€ i 6.000€ . En el segon tram superior, les quotes seran de 420 euros el 2023, 450 euros el 2024 i 530 euros el 2025.

. En el segon tram superior, les quotes seran de 420 euros el 2023, 450 euros el 2024 i 530 euros el 2025. Més de 6.000€. En el tram més alt, es pagaran 500 euros el 2023, 530 euros el 2024 i 590 euros el 2025.

Des de la matinada d'aquest dimecres, els treballadors autònoms de l'estat espanyol ja poden conèixer les quotes que hauran de pagar els pròxims anys. El, que arriba després de 9 mesos d'àrdues negociacions entre eli els agents socials; fixaque determinaran les quantitats a abonar entre el 2023 i el 2025.La proposta pactada rebaixa a 200 euros el 2025 la quota mínima per al tram més baix, integrat per aquells treballadors per compte propi que ingressen menys de 670 euros nets al mes, mentre que manté la màxima de 590 euros per als qui ingressen més de 6.000 euros nets.Les noves quotes es començaran a aplicar l'any 2023 i, de manera progressiva, fins al 2025 segons el tram. En el cas dels tres amb menys ingressos, les quotes es reduiran cada any. Del quart tram fins al sisè, es mantindran fixes. Finalment, del setè fins al quinzè, el més elevat, les quotes incrementaran interanualment.Aquests són els trams d'ingressos que determinen les quotes mensuals d'autònoms:Com es pot apreciar en el llistat anterior, les quotes es reduiran de manera lineal en els trams més baixos. Si bé, en els més alts,. Tot i que l'augment de les quotes dels autònoms amb rendiments mensuals nets més elevats seran més altes que les actuals, no arribaran a les previstes en les primeres propostes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor