Quatre comarques en alerta per pluges intenses

#Protecciocivil posa en prealerta el pla #INUNCAT per la previsió del @meteocat de pluja intensa 🌧aquesta tarda al #Berguedà #Osona #Ripollès i #Garrotxa



Es podran superar els 20l/m2 en 30 minuts i els xàfecs aniran acompanyats localment de tempesta ⚡



PRUDÈNCIA! pic.twitter.com/CMjMBIEpvW — Protecció civil (@emergenciescat) July 20, 2022

La primeradel juliol va acabar aquest dimarts, però una nova onada ja treu el cap . El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) li ha posat data d'arribada: a partir d'aquest divendresi la calor serà, de nou, asfixiant a bona part del país. Això no obstant, el temps no atura i aprofita els dos dies de treva per projectar algunsa les comarques del nord.De fet, Protecció Civil ha hagut d'activar laen quatre comarques per aquest dimecres a la tarda, ja que es poden viure episodis de pluges intenses. Concretament, l'avís s'ha emès a la, on es podran superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i els xàfecs aniran acompanyats localment de tempesta.Tot, en unque va camí de ser eldels darrers anys, tal com ha passat amb el juny a gairebé tot Catalunya. De fet, el 95% del territori va registrar temperatures de rècord el mes passat, superant en molts casos els 35 graus.

