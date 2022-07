La Setmana del Llibre en Català celebrarà els 40 anys amb centenars d'activitats i novetats editorials

Ladel 9 al 18 de setembre al Moll de la Fusta de Barcelona, on reunirà 259 expositors, 84 mòduls, al voltant de 300 activitats i més de 150 novetats editorials en català. Durant la roda de premsa de presentació s'ha fet públic que l'escriptor i traductor(València, 1939) rebrà el, que es lliura a professionals vinculats al món de la cultura catalana. L’acte inaugural de La Setmana comptarà amb un pregó del Premi d'Honor de les Lletres catalanes 2022,Les presentacions de llibres de pràcticament tots els segells editorials que publiquen en català abordaranamb recuperacions, traduccions i taules rodones de noms propis com Mercè Rodoreda, Jane Austen, Pier Paolo Passolini, Joana Russ o Lola Anglada i també de temes d'actualitat que presentaran. També es presentarand’autors com Ramon Solsona, Mercè Ibarz, Francesc Parcerises, Marc Giró, Anna Manso, Sebastià Portell, Jordi Llompart, Xènia Dyakonova, Sebastià Serrano, Joan Fontcuberta, Marga Nadal o Jordi Armadans. Es recordaran elsde l’any de Joan Fuster, Gabriel Ferrater i Enric Viladot i es retrà unUna altra novetat són les, que consistiran en la presentació de temes vinculats a diversos títols plantejats des de diferents perspectives. En són un exemple les tardes dedicades al món rural i a l'èxode urbà, amb la presència de la cineasta, que presenten el film "". També, la tarda de la llengua, on s'aborden diversos aspectes de la situació de la llengua; la tarda de ciència, amb una xerrada divulgativa del científic Joan Anton Català i els experiments de Pere Renom; la tarda de cuina, amb una part d'experiments, presentacions i converses amb Gina Estapé, Abel Mariné, o Maria Nicolau amb Pilar Codony; tarda de teatre, amb la presentació de diversos llibres i lectures de fragments; el matí de natura, amb guies de natura i també llibres de narrativa; i la tarda de clàssics, amb propostes d'autors clàssics grecs i la lectura de fragments.Tanmateix, se celebraran els 90 anys de l’escriptor. La poesia també hi tindrà un paper central, amb diversitat de recitals i presentacions. L’oferta de La Setmana es completa ambsobre còmic, manga i literatura eròtica, així com amb un espai propi per les famílies, amb un racó de lectura i un escenari per a presentacions. Per primera vegada, la iniciativa comptarà ambcom és el cas deA banda del 26è Premi Trajectòria, que rebrà l'escriptor i traductor Joan-Francesc Mira, també s'ha fet públic el, que reconeix una personalitat pública que destaca per contribuir de manera notable a la divulgació, foment, promoció i projecció de l'edició i la literatura en català en el seu espai professional. S’entregarà a la directora del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB),

