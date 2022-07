Elon Musk, a judici per fer marxa enrere per la compra de Twitter

La jutgessa del Tribunal d'Equitat de Delaware Jude McCormick ha dictaminat aquest dimarts que el judici per la marxa enrere del magnat sud-africà per la compra de Twitter se celebri a l'octubre, després que el fundador i conseller delegat de Tesla sol·licités retardar-ho al mes de febrer per poder construir una millor defensa del cas. D'aquesta manera,, encara que finalment no tindrà lloc al setembre com al principi havia defensat l'equip legal de Twitter, al·legant que l'acord per comprar la companyia havia de ser abans del 24 d'octubre, segons la cadena CNN.La jutgessa ha coincidit amb el raonament de Twitter, que havia expressat que el dany "irreparable" per a la companyia augmentava a mesura que passava més temps. "La junta de Twitter té tot l'interès a resoldre això ràpidament, i té tot l'interès en la demora: el temps és diners", va analitzar una professora de la Facultat de Dret de Tulane consultada perEn aquest sentit, els advocats de la xarxa social van expressar dissabte passat que "només necessiten quatre dies per demostrar que la persona més rica del món ha de complir el seu acord". Per la seva banda,argumentant que la data límit de l'acord "s'estén automàticament" en cas de litigi, la qual cosa no afectaria el procés. Fonts properes al fundador de Tesla van suggerir que els advocats volien tenir una millor oportunitat de construir el seu cas.El propietari de Tesla i fundador d'Space X,Fa uns tres mesos, a començaments d'abril, es va convertir en l'accionista majoritari de la plataforma, després de comprar 75 milions d'accions -el 9,2%- per gairebé 3.000 milions de dòlars. Peanuts, que li dirien en anglès. I és que només 10 dies més tard posava tota la carn a la graella i oferia 44.000 milions per tota l'empresa , a un preu de 54,20 dòlars l'acció.Però el serial no s'acaba aquí i un mes després, a mitjans de maig, anunciava que congelava l'operació per un informe de la companyia que xifrava en el 5% dels usuaris els comptes falsos a la xarxa social.l la seva principal font d'ingressos.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor