Per què Netflix no ha perdut tants subscriptors com esperava?

Netflix segueix perdent subscriptors i passa de puntetes per sobre del pitjor escenari previst fa uns mesos., però s'allunya dels escenaris previstos per la mateixa firma. En els indicadors del primer trimestre del 2022, la companyia va perdre 200.000 clients i ara, en el segon trimestre de l'any, les pèrdues augmenten fins als 970.000 subscriptors.Per contra, i mantenint-se per sota de les previsions de la mateixa Netflix,de subscriptors en aquesta meitat de l'any. I, a vegades, els continguts poden salvar de l'abisme a tota una empresa audiovisual. Per primer cop en la seva curta història, Netflix encadena dos períodes de pèrdues de socis seguides, però gràcies a Stranger Things ha pogut sortejar el pitjor dels escenaris.L'estrena de la quarta temporada de la ficció fantàstica (i també terrorífica) dels germans Duffer ha encadenat visualitzacions rècord aquest estiu.milions d'usuaris han tornat a veure les tres temporades anteriors, o s'han reenganxat a altres ficcions en haver-se cruspit relativament ràpid la nova fornada de capítols. Aquesta circumstància extraordinària l'ha admès el mateix CEO de la companyia,. "Gràcies ahem aguantat un milió més de subscriptors del que esperàvem", ha assegurat en declaracions a Variety.La plataforma (encara) reina de l'streamingapaivagar els efectes negatius de la pèrdua de clients. La campanya per intentar remuntar aquestes dades s'ha tornat prioritària per a Netflix. Partirà de dos punts, a part d'altres mesures: una tarifa molt més barata que les que oferta actualment i la incorporació de la publicitat.La mesura d'inserir publicitat, ja que cap plataforma de contingut en streaming d'aquestes característiques té publicitat. Només operen en aquest sentit les plataformes audiovisuals similars, però sense una subscripció de pagament directe per obtenir els seus continguts. Exemples són YouTube o Twitch, que tenen diverses aparicions publicitàries en el moment que l'usuari consumeix els seus vídeos o directes.El juny d'aquest mateix any, a Catalunya, es va iniciar una crida a donar-se de baixa deper no oferir continguts en. Promoguda a través de Twitter amb l'etiqueta "", la iniciativa considera que la plataforma "menysprea" la llengua i demana fer-ne "foc nou" coincidint amb. Per això, durant la revetlla demanaven que tothom cancel·les la seva subscripció a la plataforma i ho fes públic a través de la xarxa social.

