El líder de Cs a l'Eurocambra renuncia a l'acta de diputat per fer de professor a Columbia

El líder de la delegació de Cs al Parlament Europeu,, renuncia a l'acta de diputat per anar a fer de professor a. Així ho ha anunciat la formació liberal a través d'un comunicat."Des de Cs felicitem el nostre company per aquesta fita professional, una evidència més que el projecte liberal espanyol està format per persones amb talent i una trajectòria reconeguda i exemplar fora de la política", afegeix la formació liderada per Inés Arrimadas.Ciutadanss també destacaque deixa Garicano al partit i a l'eurocambra. "Serà un honor seguir comptant amb la seva col·laboració com a membre de la societat civil afiliat al partit", conclouen.

