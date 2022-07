Les millors jugades del partit d’avui! ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/ieDqCTaWPv — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) July 20, 2022

Gran ambient a les grades de Miami Foto: FC Barcelona

Elha arrencat la seva gira pelsa tot gas. El conjunt blaugrana s’ha desfet deper 0-6 en un DRV PNK Stadium completament ple i ha deixat boníssimes sensacions en el seu segon amistós de pretemporada. Aubameyang, Raphinha, Ansu Fati, Gavi, Memphis i Dembélé han estat els golejadors culers.Els blaugrana, dirigits per Òscar Hernàndez (el seu germà Xavi encara no ha pogut solucionar el tema del visat per entrar als Estats Units), han format amb dues alineacions completament diferents a cada meitat i han comptat amb un espectador de luxe:El crac polonès no ha debutat però ha estat igualment protagonista en una jornada en què s’ha oficialitzat el seu fitxatge pel FC Barcelona.El Barça ha sortit dominador des de l’inici. Triangulava amb velocitat i impedia els locals passar de mig camp. Així, s’han anat succeint les ocasions culers. La primera en acabar en gol ha estat una acció iniciada peri culminada amb un toc subtil per, que ja suma dos gols aquesta pretemporada.El debutant Raphinha ha estat segurament el gran protagonista de la cita, ja que minuts més tard ha engaltat de primeres una centrada de Balde per signar el 0-2. Debut amb gol per a l’extrem, que ha continuat la seva exhibició de "jogo bonito", com va assegurar Joan Laporta el dia de la seva presentació, amb una nova assistència de gol, aquesta per a. El 10 blaugrana ha foradat la xarxa rival amb una autèntica canonada.A la represa, onze canvis... però el mateix domini aclaparador del Barça. L’equip recuperava la pilota en camp rival i generava un perill constant.ha anotat el quart a la sortida d’un córner i Ez Abde ha pogut signar el cinquè però s’ha topat amb el porter.El millor gol del partit, però, el signaria. Després de quatre grans gols del FC Barcelona ha aparegut el crac holandès per dibuixar una jugada de fantasia, d’aquelles que només s’acostumen a veure als videojocs. Sense temps per digerir el gol ha arribat el sisè, obra dedesprés d’una gran jugada individual. Ha estat una nit rodona. Pròxima parada als Estats Units: clàssic a Las Vegas contra el Reial Madrid.

