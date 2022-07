El TC admet a tràmit el recurs per l'agressió de la Guàrdia Civil contra veïns de Callús l'1-O

Elha decidit admetre a tràmit el recurs de veïns del municipi de Callús agredits per ladurant el, segons han confirmat a l'ACN fonts de la defensa dels recurrents. El cas es va arxivar per la impossibilitat d'identificar els agents autors dels cops als veïns de, però ara el Tribunal Constitucional ha decidit admetre a tràmit el recurs per revisar la qüestió.Segons l'àrbitre de la Carta Magna, concorre al cas "una" perquè el recurs "pot donar ocasió al Tribunal per aclarir o canviar la doctrina". La defensa dels recurrents ha considerat l'admissió "un èxit".El juny del 2019 la jutgessa del Jutjat d'Instrucció número 2 de Manresa arxivava provisionalment les denúncies contra l'actuació policial de l'1-O a l'escola Joncadella de Sant Joan de Vilatorrada i a Callús . Considerava que no es podia demostrar que hi hagués hagut excés policial. La magistrada tampoc veia responsabilitats penals per part dels agents. Paral·lelament, l' Audiència de Barcelona donava la raó a la defensa dels ferits i obligava la magistrada a investigar "per excés policial" tres dels guàrdies civils que van actuar a l'institutde Sant Joan de Vilatorrada.Finalment, però, aquesta via també es va tancar, i va ser l'la que va arxivar la causa. Els ferits no es van conformar amb la decisió i van presentar recurs al Tribunal Constitucional, que és el que ara s'ha admès a tràmit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor