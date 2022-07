Cris Puig, sobre el cas Dalmases: «Els polítics no es poden pensar que els mitjans són seus»

🔊 @Cris_Puig, a la @tardacatradio: "No pot passar que els polítics es pensin que els mitjans són seus." Del final del @FAQSTV3 a les últimes polèmiques https://t.co/LlJuEhoEz3 pic.twitter.com/2tZadL1Wbx — Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) July 19, 2022

s'ha pronunciat per primer cop sobre el cas Dalmases. La presentadora delha assegurat que "no pot passar que el polítics es pensin que els mitjans són seus" i s'ha remès al fil de tuits del director del programa, Pere Mas, en què confirmava la informació publicada persobre la intimidació del dirigent de Junts contra una periodista del programa.Puig també ha explicat, en una entrevista a La Tarda de Catalunya Ràdio, que ella no va viure els fets, ja que quan va acomiadar Laura Borràs del plató va connectar immediatament amb. Per això, es va assabentar dels fets un cop el programa va finalitzar. D'aquesta manera, tampoc ha volgut afegir més comentaris per respecte a les persones afectades per l'actitud del vicepresident de la formació dirigida precisament per la presidenta del Parlament, de qui Dalmases n'és la mà dreta.Els fets, segons ha pogut sabera través de fins a quatre testimonis, van succeir el passat 9 de juliol després de l'entrevista que el programa de TV3 va fer a la presidenta del Parlament,, marcada pel cas de presumpte fraccionament de contractes a la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). El dirigent, mà dreta de la també presidenta de Junts i vicepresident del partit des de fa un mes i mig, va agafar la periodista "pel canell" i la va tancar per "escridassar-la" al camerino de convidats per les preguntes que se li havien fet a Borràs, també present dins de la sala. Una actitud de Dalmases definida com a "violenta" pels qui ho van presenciar i que va incloure, a més dels crits, "cops al mobiliari i a les parets".Els testimonis relaten que tot va començar quan dues persones de l'equip del FAQS van acomiadar-se de la presidenta del Parlament -que també ho és de Junts- i del seu equip després de l'entrevista, durant la qual Borràs es va mostrar visiblement molesta. En aquell moment, Dalmases va dirigir-se a la periodista de l'equip del programa, amb qui havia pactat l'entrevista, la va separar de la seva companya i la va tancar al camerino. Dins de la sala hi havia també l'adjunt al cap de presidència,, i el cap de gabinet de la presidenta,, a més de Borràs, Dalmases i la mateixa afectada. "No tinc res a dir", ha assegurat Dalmases en declaracions a aquest diari. "El que va passar va ser una discussió professional entre l'equip de la presidenta i el programa", sostenen des de Junts.Però els testimonis de TV3 sostenen que la situació va ser molt tensa. La treballadora del programa que es va quedar fora de la sala perquè li van "tancar la porta als nassos" es va trobar que no la podia obrir perquè algú la bloquejava. És aleshores quan, davant dels crits i els cops, va demanar ajuda i diversos companys de l'equip tècnic i del programa van acudir-hi. "Va ser tot tan descarat que fins i tot el regidor va sortir per veure què passava, perquè el soroll arribava a dins del plató", relaten diferents testimonis. En aquells instants, la presentadora,, estava en directe entrevistant l'exvicepresident del govern espanyol i exlíder de Podem. "Em tremolaven les cames, vam passar por", asseguren treballadors que van viure els fets. Els crits de Dalmases al camerino, expliquen, incloïen "insults" a la periodista, com ara que era una "mala professional" i que el FAQS era un "programa de merda".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor