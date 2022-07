L'Audiència de Barcelona ordena repetir el judici als síndics de l'1-O

L'ha revocat l'absolució de la sindicatura electoral de l'1-O i ha ordenat repetir el judici contra els cinc síndics després d'acceptar un recurs de latal com han confirmat fonts jurídiques a. El tribunal considera que la jutge no ha argumentat bé la sentència, que fa més d'un any va absoldre els acadèmics, dos dels quals ostenten ara càrrecs polítics de rellevància.és consellera de Feminismes iés diputat de Junts al Congrés.continuen fent la seva tasca com a acadèmics i juristes.El tribunal ha trigat més d'un any a resoldre el recurs de la Fiscalia, cosa que ha indignat els afectats . La sentència de, titular del jutjat penal 11 de Barcelona, va absoldre els cinc acadèmics perquè no es van poder acreditar els delictes que apuntava la Fiscalia. Va negar que hi haguési tampoc. Durant el judici, la fiscal va tenir un paper controvertit i alguns dels seus moviments van indignar les defenses. Sense anar més lluny, va criticar els advocats defensors no haguessin aportat prou documentació per demostrar la innocència dels síndics, quan en dret penal qui ha d'acreditar un delicte és l'acusació. Ara, la Fiscalia se surt amb la seva.El marge d'un recurs contra una sentència absolutòria era escàs, com assenyalaven les defenses un cop es va confirmar el moviment de la Fiscalia. El ministeri fiscal creu que es va produir un, especialment en la documental, i també veude la jutgessa. El fet que dos dels cinc síndics siguin ara aforats pot tenir conseqüències. Verge hauria de ser jutjada al TSJC i Pagès, al Suprem.La decisió de l'Audiència de Barcelona suposa un revés a l'intent deel conflicte entre Catalunya i l'Estat que van abordar la Generalitat i la Moncloa en les dues darreres reunions -la primera, entre la consellera Vilagrà i el ministre Bolaños; la segona, entre els presidents Aragonès i Sánchez-. La represa del diàleg, amb la reunió de la taula de diàleg prevista per la darrera setmana de juliol, haurà de conviure amb una nova causa judicial contra l'independentisme , en aquest cas contra els síndics de l'1-O.

