Quins van ser els noms més posats a Catalunya el 2021?

(443) és, un any més, ela Catalunya, de la mateixa manera que(476) manté el lideratge pel que fa als noms més posat a les nenes per quart any consecutiu. El nom de Marc va seguit pels de(436 cadascun), Jan (425), que baixa dues posicions; i(422). El de Júlia, al seu torn, va seguit pel de(418),(408),(403), que també ha desescalat dos llocs; i(386). Tot i que s'han registrat canvis en l'ordre respecte l'any anterior, no hi ha cap nom nou a la llista dels 10 més posats.La principal novetat és que Leo ha desvancatcom el nom més posat a l’ha estat el més comúa lesi a l’ala lesi aa lesi Biel alés el nom més freqüent de les nenes nascudes l’any 2021 a les, a, a lesi alés el nom més posat a l’, mentre queali a les, a l'Les dades provisionals de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) indiquen que l'any 2021 van néixer a Catalunya 57.704, xifra que representa una disminució de l'1,3% interanual. Això suposa una taxa bruta de natalitat de. Segons l'òrgan estadístic, la disminució dels naixements dels anys 2021 i 2020 reflecteix l'impacte de la Covid-19, però s'inscriu en una tendència de descens de la natalitat en les dues darreres dècades.L'àmbit territorial delés l'únic que va registrar un creixement de naixements (3,5%) respecte l'any anterior. Els àmbits de Ponent (-5,3%) i de les Comarques Gironines (-4,8%) van ser els que en van registrar una major disminució. En tots aquests territoris, les xifres de naixements van ser inferiors a les de l'any 2019.Lainiciada a partir del 2008 s'ha vist accentuada per la crisi sanitària i ha suposat passar dels 89.024 naixements el 2008 als 57.704 del 2021. Aquesta reducció s'explica tant per la, com per la. Laha baixat molt lleugerament, una centèsima, fins l'1,20. Aquest indicador s'allunya de la taxa europea, que el 2019 era d'1,53 fills per dona.L'en néixer els fills va seguir endarrerint-se, fins a situar-se en els. L'edat mitjana en el moment de donar a llum al primer fill va ser de 31,7 anys. Pel que fa a la, el nadons de mare estrangera van representar el 31,7% del total.que la de les dones amb nacionalitat espanyola residents a Catalunya, i el nombre de fills per dona va ser d'1,37 i d'1,14 respectivament.L'àmbit territorial de lesés el que té laamb 7,9 naixements per cada 1.000 habitants. La taxa de natalitat més baixa, per contra,es registra a les(6,7‰) i a l'(5,7‰). Per comarques, el(9,2‰) i la(8,6‰) han registrat les, mentre que l'(4,9‰) i l'Alta Ribagorça (5,0‰) han presentat les

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor