​Quan l'aigua regenerada permet regar horts urbans

En el context actual d’, on el dèficit hídric dels territoris és una evidència, la necessitat de trobar solucions circulars encara es fa més evident. L’ús de recursos hídrics alternatius com l’es presenta com una de les grans opcions per fer front a aquest gran repte.conjuntament amb l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, han inaugurat, a la Central Cornellà, l’, un projecte pilot d’innovació que té com a objectiu demostrar el potencial de l’ús d’aigua regenerada per a l’a l’entorn urbà.L’agricultura hidropònica consisteix en el cultiu de plantes utilitzant substrats minerals en lloc de sòl agrícola, cosa que permet estalviar consum d’aigua i fertilitzants i obtenir uns cultius d’alta qualitat mitjançant el control de les dosis de nutrients. Aquest tipus de cultius es poden desenvolupar en condicions desfavorables, com és el cas de les, on l’aigua i l’espai són escassos, fet que suposa unrespecte a l’agricultura mitjançant reg convencional, director general d’Aigües de Barcelona, posa en valor l’ús de l’aigua regenerada com “la ferma aposta de la companyia, basada en models circulars, per fer front a un context d’emergència hídrica que generi oportunitats de desenvolupament sostenible a l’entorn metropolità”. “Cal seguir fomentant el desplegament de l’aigua regenerada no només per a usos ambientals sinó també per a usos agrícoles, urbans o industrials, a fi de millorar la resiliència hídrica de les ciutats de l’àrea metropolitana de Barcelona”, afegeix.D’altra banda,, directora d’innovació d’Aigües de Barcelona, destaca Regreen com a “palanca d’innovació per estudiar la viabilitat tècnica, econòmica i ambiental de l’ús d’aigua regenerada en cultius hidropònics a nivell municipal”. “Tenim la responsabilitat d’explicar a la ciutadania quins són els beneficis de l’ús d’aigua regenerada, una aigua segura fins i tot per a horts urbans. Necessitem la implicació real dels ciutadans”, afegeix.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor