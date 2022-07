La productora del «FAQS» condemna el comportament «inadmissible» de Dalmases

Davant les informacions que s'han conegut, lamento molt que l'equip del FAQS s’hagi sentit molest per la meva actitud. Tothom que em coneix sap del meu respecte cap als mitjans de comunicació públics de Catalunya. Demano disculpes a tothom qui hagi pogut sentir-se ofès. — Francesc de Dalmases i Thió @JuntsXCat (@francescd) July 19, 2022

Reacció de la productora delal cas de. El Terrat condemna el comportament "inadmissible" del diputat de Junts i considera que els, lai els"no han de formar part de cap relació". A més, assegura en un comunicat que respecta la decisió de la periodista afectada de no denunciar els fets.Des d'també expliquen que s'està donant suport a la professional de la comunicació a la qual Dalmases va intimidar, i malgrat que respecte la decisió de no denunciar, asseguren que participaran activament en qualsevol investigació arran dels fets succeïts durant l'entrevista aTambé elha defensat aquest dimarts que ésesclarir la intimidació a una periodista que va protagonitzar Dalmases durant el FAQS del 9 de juliol després de l'entrevista a la presidenta del Parlament i de qui és mà dreta. Els fets els va publicar NacióDigital els va confirmar el director de l'espai, Pere Mas . "És imprescindible aclarir els fets per lade les acusacions. Per això des de la CCMA s'ha demanat un informe", ha apuntat la portaveu de l'executiu,"Vull deixar clar que aquest Govern sempre defensarà lai que tots els periodistes puguin exercir-la sense pressions. Que puguin parlar del que creguin que han de parlar i puguin preguntar allò que considerin", ha ressaltat Plaja, que hasobre si el diputat ha de deixar el seu càrrec.Laha anat una mica més enllà que la portaveu del Govern i ha demanat la dimissió de Dalmases. El diputatha dit que el vicepresident de Junts "" arran de les informacions publicades persobre els incidents amb una periodista del FAQS. "Són uns fets molt greus", ha assenyalat Pellicer, que també ha remarcat que és molt greu que Borràs presenciés els fets i no fes res. "Calen explicacions urgents i depurar responsabilitats", ha afirmat. Per això, ha demanat també explicacions públiques tant per part de Dalmases com per part de Borràs i de Junts.Al seu torn, Dalmases fet un tuit aquest dimarts al matí per demanar ara "disculpes" davant de qui s'hagi pogut sentir "ofès" pels fets ocorreguts. "Davant les informacions que s'han conegut, lamento molt que l'equip del FAQS s'hagi sentit molest per la meva actitud. Tothom que em coneix sap del meu respecte cap als mitjans de comunicació públics de Catalunya. Demano disculpes a tothom qui hagi pogut sentir-se ofès", ha dit. Ahir, en canvi, va volerl'incident, emmarcant l'afer en un marc "professional".Els fets, segons ha pogut sabera través de fins a quatre testimonis, van succeir el passat 9 de juliol després de l'entrevista que el programa de TV3 va fer a la presidenta del Parlament,, marcada pel cas de presumpte fraccionament de contractes a la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). El dirigent, mà dreta de la també presidenta de Junts i vicepresident del partit des de fa un mes i mig, va agafar la periodista "pel canell" i la va tancar per "escridassar-la" al camerino de convidats per les preguntes que se li havien fet a Borràs, també present dins de la sala. Una actitud de Dalmases definida com a "violenta" pels qui ho van presenciar i que va incloure, a més dels crits, "cops al mobiliari i a les parets".Els testimonis relaten que tot va començar quan dues persones de l'equip del FAQS van acomiadar-se de la presidenta del Parlament -que també ho és de Junts- i del seu equip després de l'entrevista, durant la qual Borràs es va mostrar visiblement molesta. En aquell moment, Dalmases va dirigir-se a la periodista de l'equip del programa, amb qui havia pactat l'entrevista, la va separar de la seva companya i la va tancar al camerino. Dins de la sala hi havia també l'adjunt al cap de presidència,, i el cap de gabinet de la presidenta,, a més de Borràs, Dalmases i la mateixa afectada. "No tinc res a dir", ha assegurat Dalmases en declaracions a aquest diari. "El que va passar va ser una discussió professional entre l'equip de la presidenta i el programa", sostenen des de Junts.Però els testimonis de TV3 sostenen que la situació va ser molt tensa. La treballadora del programa que es va quedar fora de la sala perquè li van "tancar la porta als nassos" es va trobar que no la podia obrir perquè algú la bloquejava. És aleshores quan, davant dels crits i els cops, va demanar ajuda i diversos companys de l'equip tècnic i del programa van acudir-hi. "Va ser tot tan descarat que fins i tot el regidor va sortir per veure què passava, perquè el soroll arribava a dins del plató", relaten diferents testimonis. En aquells instants, la presentadora,, estava en directe entrevistant l'exvicepresident del govern espanyol i exlíder de Podem. "Em tremolaven les cames, vam passar por", asseguren treballadors que van viure els fets. Els crits de Dalmases al camerino, expliquen, incloïen "insults" a la periodista, com ara que era una "mala professional" i que el FAQS era un "programa de merda".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor