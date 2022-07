El Govern xifra en 16 les morts atribuïbles a l'onada de calor

han mort pera Catalunya des de l'inici de l'escalada de les temperatures. Són dades de l'estadística de Monitorització de la mortalitat diària per excés de temperatura de l'Institut de Salut Carles III (ISCIII), que ha compartit la portaveu del Govern,, després de la reunió del Consell Executiu.Plaja també ha apuntat que no han detectat una afectació directa de l'onada als serveis assistencials. Referent a l'episodi d'incendis, ha volgut reiterar que" i ha demanat extremar les precaucions, especialment en les immediacions de zones boscoses.El mencionat recompte recull dues morts atribuïbles a ladivendres passat, una dijous i una diumenge de la setmana anterior. Al conjunt de l'estat, es comptabilitzen 360 morts atribuïbles a la temperatura des del 10 de juliol. Aquell dia hi van haver 15 defuncions, que van pujar a 28 dilluns, 41 dimarts, 60 dimecres, 93 dijous i el pic es va donar aquest divendres amben un sol dia atribuïbles a la temperatura. Del total de víctimes a Catalunya, l'estadística recull que una era major de 85 anys.

