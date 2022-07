Mor l'activista, poeta i filòleg menorquí Joan F. López Casasnovas

Reaccions

Molt trist per la mort d’en Joan F. López Casasnovas, una persona de compromís profund que va posar el talent al servei del país, de la cultura i de la llengua. El meu condol a la família, amb un agraïment immens per tot el que ha fet per nosaltres. Que descansi en pau. https://t.co/GnsT8CToUY — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) July 19, 2022

El filòleg, poesta i activista menorquíConegut també com a Pere Xerxa, López Casasnovas ha estat un estudiós de Menorca, de la seva llengua i la seva cultura. Diverses entitats catalanes han remarcat que va ser unLa presidenta del govern balear,, ha considerat, a través de Twitter, que s'ha perdut una "de la política, la literatura i la cultura de Menorca i les Balears. Un referent de lluita, de valors, que ens deixa undel qual aprendre com a poble”. Casanovas era membre del grup impulsor de la Delegació de les Illes Balears del Consell per la República i(IEC) des del 2006.Joan Francesc López Casasnovas es va llicenciar eni, posteriorment, es va especialitzar en. Va desenvolupar la carrera docent com ade secundària a l’IES Josep Maria Quadrado de Ciutadella fins a la seva jubilació l’any 2013.(1978-1981) i va serde Normalització Lingüística (1979-1983) i de Cultura i Educació (1983-1992) al Consell Insular de Menorca, i(1983-1992), primer per l’Agrupació d’Esquerra - PSM (1983-1987) i, després, per l’Entesa de l’Esquerra de Menorca, coalició entre Esquerra de Menorca - Esquerra Unida i el Partit Socialista de Menorca (1987-1992). Entre el 1987 i el 1991 va ser el portaveu del grup parlamentari PSM-EEM.A l'IEC, va impulsar la col·lecció Quaderns Xibau de poesia i va estudiar el cançoner popular menorquí. El 2007 va rebre elde la Fundació Lluís Carulla. Juntament amb Bernat Joan, va ser2019 de l’Obra Cultural Balear, premi destinat a una persona que s’hagi distingit a les Illes Balears per la seva dedicació a la normalització de la llengua, la cultura o la identitat nacional.L’expresident de la Generalitatha destacat que López Casasnovas era “una persona de compromís profund que va posar el talent al servei del país, de la cultura i de la llengua. El meu condol a la família, amb un agraïment immens per tot el que ha fet per nosaltres”.Eltambé ha destacat que va ser “un lluitador per la llengua, els drets i les llibertats dels Països Catalans”.

