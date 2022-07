La CUP fixa posició: demana que Borràs s'aparti quan s'obri judici oral

A l'espera de propostes d'per donar sortida a la situació de, laha fet un pas endavant i ha fixat posició. Els cupaires han demanat aquest dimarts a laque. Això seria acollir-se a l'article, que permet a un diputat en la situació de Borràs suspendre voluntàriament els seus drets i deures fins que s'esclareixin els fets. El diputatha deixat clar que el cas dels contractes a la(ILC) no té un origen polític, sinó que es tracta d'un presumpte fraccionament de 18 contractes per valor de més de 300.000 euros per lucrar una tercera persona."La causa s'ha polititzat i ara s'utilitza per perseguir l'independentisme. És un error alimentar aquest relat", ha assenyalat Pellicer. Borràs i Junts han insistit en les darreres setmanes que el procediment judicial s'emmarca en la causa contra l'independentisme. La CUP ha insistit que no qüestiona la presumpció d'innocència de Borràs però que cal vetllar per les institucions. "Borràs ha de tenir un paper clau per protegir i salvaguardar el Parlament, queni sotmetre l'independentisme a un projecte individual", ha afirmat. Els cupaires volen, doncs, que Borràs s'aparti voluntàriament per evitar la situació d'haver d'abordar l'aplicació de l'article 25.4 del reglament, que estableix que la mesa haurà des suspendre els diputats als quals s'obri judici oral per delictes de corrupció.L'obertura de judici oral pot ser imminent. El TSJC va tancar la instrucció a finals de juliol i dilluns va rebutjar els recursos pendents. La Fiscalia ha presentat el seu escrit d'acusació i demana una pena depels delictes de falsedat documental i prevaricació. Borràs ha deixat clar que no s'apartarà del càrrec i ha denunciat que és víctima d'una persecució política, un posicionament que no compren ni ERC ni tampoc la CUP. I si Borràs no vol apartar-se del càrrec, com demanen els cupaires? "Si no ho fa, forçarà un nou escenari de descrèdit i d'utilització de l'independentisme per tapar una causa que no té origen polític. El Parlament no s'ho pot permetre", ha remarcat Pellicer.El cas de Laura Borràs amenaça deentre ERC i Junts i posar en risc el futur de la legislatura. Els republicans han dit en els darrers dies que la presidenta hauria de valorar apartar-se del càrrec mentre Junts manté que es tracta de lawfare i tanca files amb Borràs. En les properes setmanes, el jutge hauria d'ordenar l'obertura de judici oral i aleshores tota la pressió se situarà en la mesa i el Parlament. L'article 25 del reglament estableix les causes per les quals es pot suspendre un diputat i hi ha diversos punts que podrien aplicar-se en el cas de Borràs. El més clar és el 25.4, introduït per la CUP i JxSí el 2017 i que segons la presidenta del Parlament vulnera drets fonamentals.

