Els indispensables de la farmaciola de viatge per aquest estiu

és l'època de l'any en què més persones aprofiten peri descobrir nous destins. És important no oblidar-se de laquan es prepara la maleta, ja que pot servir com a primera mesura d'actuació davant de petits símptomes. Si bé és cert que hi ha alguns mals que requereixen atenció mèdica, les lesions més lleus es poden solucionar de forma "casolana".La farmacèutica, coordinadora del Centre d'Informació del Medicament del Consell General de Farmacèutics, detalla quins són elsque tant sí com no hem de portar a la farmaciola quan viatgem. Són recursos fàcils d'aconseguir que ensi facilitaran ladelen ple viatge.En primer lloc, és important no oblidar-se del. Cotó, gases estèrils, tiretes, benes, esparadrap i algun producte antisèptic per netejar ferides i desinfectar-les. També elsque ajuden a fer aquestessón útils dins de la farmaciola, des d'unes tisoretes fins a unes pinces, així com termòmetres o xumets de recanvi, en cas de viatjar amb bebès.D'altra banda, Fernández aposta també per dur algunsa sobre. Així, aposta per incloure analgèsics, antiinflamatoris, antitèrmics, probiòtics, productes per les picades d'insectes, fàrmacs per prevenir el mareig i pomades per a les cremades. En cas de tenir prescrit algun medicament per a les malalties cròniques, també cal posar-lo a la farmaciola.Si es viatja a una, la farmacèutica afegeix alguns articles més que no es poden oblidar a casa. Més enllà dels productes esmentats anteriorment, Fernández assegura que cal fer èmfasi en tres aspectes: els productesi controlar si és necessària algunaper viatjar prèviament.

