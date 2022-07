La CUP celebra el retorn de Gabriel després d'esclarir que només se la investiga per desobediència

El diputat de la CUPha celebrat el, que ja no té cap ordre de detenció per part de l'Estat i pot tornar de l'exili i circular lliurement. "", ha remarcat Pellicer. Gabriel ha tornat perquè s'ha pogut esclarir que només era acusada d'un delicte de desobediència malgrat que hi haviaen cas de tornar a Espanya. "Això s'ha pogut esclarir i per això hi ha hagut aquest retorn", ha explicat Pellicer. Malgrat això, ha dit que la repressió continua i per això ha volgut recordar els exiliats i les persones que estan en risc d'entrar a presó. "Tota la nostra solidaritat", ha afirmat.L'exdiputada de la CUP ha comparegut voluntàriament aquest dimarts al Tribunal Suprem, gairebé cinc anys després d'exiliar-se a. En un comunicat, l'alt tribunal ha informat que Gabriel ha fet acte de presència a Madrid, acompanyada pel seu advocat, lletrat que ja va conduir el cas de l'exconsellera i diputada d'ERC, que va completar un retorn com el que fa ara la dirigent anticapitalista. Processada el març del 2018 per la seva vinculació amb la declaració d'independència, Gabriel residia a Suïssa i havia abandonat l'activitat política a primera línia. Se l'investiga per desobediència."Després de quatre anys i mig d'exili, avui es produeix un pas processal necessari per recuperar una llibertat de moviments que no hauria hagut de perdre mai", ha dit Gabriel en un comunicat. L'exdiputada ha fet aquest moviment després d'una "consideracions i reflexions" que tenen a veure amb el context polític i judicial general, així com per circumstàncies personals. De tota manera, ha explicat Gabriel, per ara. "Els meus compromisos polítics i socials romanen on eren, amb el meu poble, al seva gent i el conjunt de persones represaliades", ha afegit l'exdirigent.

