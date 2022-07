El Govern constata les discrepàncies ERC-Junts a les portes de la taula de diàleg

Entre els impostos i el cas Borràs

La setmana vinent, si res es torça, es tornarà a reunir la taula de diàleg . I, si no hi ha novetats d'última hora, la delegació catalana estarà integrada exclusivament per membres d', com ja va passar en l'anterior ocasió. La portaveu del Govern,, ha constatat lesentre els dos socis sobre la negociació amb l'Estat. "Les posicions sobre aquest tema concret són discrepants, no plenament compartides.", ha destacat Plaja, que ha indicat que a finals d'aquesta setmana es decidiran elsde la part catalana.La distància del partit que ara liderenamb la mesa de negociació és clara des de fa mesos. L'any passat, en ple estiu, Aragonès i l'aleshores secretari general de Junts,, van mantenir una reunió discreta en la qual es van constatar les diferències. També va ser el dia en què Sànchez va verbalitzar que calia enviar a la mesa perfils al marge dels membres del Govern, com defensava -i defensa- el president. La formació va proposar una alineació formada per l'anterior secretari general, Turull,i el vicepresident, però no va ser acceptada ni a Palau ni a la Moncloa. Un any després, a la sala de màquines de Junts constaten que "no hi ha avenços" i que a Madrid "se'n riuen" d'Aragonès, segons diverses fonts de la direcció consultades perdurant el congrés.El retret que fa ERC als socis, en aquest sentit, és que no plantegen, i des de Presidència mantenen des de fa dies que, quan es vegin "avenços" -n'hi ha de previstos sobre desjudicialització de cara a finals de mes, amb la incògnita sobre què passarà amb la reforma de la sedició-, s'hi acabaran "sumant". "Ells mateixos saben que això", remarquen des de la cúpula de Junts. Turull va insistir ahir a Catalunya Ràdio que la posició al partit és monolítica sobre la negativa a formar part del diàleg -sosté que no hi ha cap conseller que s'hagi pronunciat a favor d'asseure's-hi. "El conflicte és prou important com per no anar-hi a fer", va reflexionar el secretari general, que va dissabte va comparar la mesa amb unEn el mateix discurs, però, Turull també va voler exhibir mà estesa a l'hora de convidar tots els actors de l'independentisme a constituir una taula que decidís els nous passos del procés per "recosir" la unitat. Els intents destinats a aquest propòsit no han funcionat -hi havia en marxa una mesa de partits que va deixar de citar-se a causa de la manca d'entesa-, i les posicions són molt distants entre Junts, ERC i la. Els primers aposten per unaprofitant el cinquè aniversari de l'1-O, però sense posar terminis de futur; els republicans persisteixen en la via del diàleg malgrat la; i els anticapitalistes reclamen al Govern impulsar un referèndum d'autodeterminació com a molt tard el 2025, seguint l'exemple d'Ja han passat més de sis anys i ara només es recorda com una polèmica menor, però un dels primers xocs que van mantenirquan compartien Govern va ser sobre la possibilitat d'apujar l'IRPF en els primers pressupostos que van elaborar plegats, finalment tombats -abans de ser debatuts- per la CUP. ERC apostava per apujar els tipus, però-encara no s'havia fundat ni tan sols el- va pressionar perquè no fos així. En la ponència sectorial comandada per, Junts estableix que el tipus màxim d'hauria de baixar del 50% al 45% i, sobretot, es reclama suprimir l'impost de successions i donacions . També s'explora fer exactament el mateix amb el de, un triomf del sector"El que fan és definir-se clarament com el que han estat sempre: un, de la dreta sobiranista i independentista del nostre país. Està bé que es desacomplexin a nivell ideològic", va reflexionar Marta Vilalta, portaveu d'ERC, després de l'executiva d'aquest dilluns. Des de la seva fundació, Junts s'ha definit com un partit de centreesquerra, i de fet té un corrent ideològic específic d'i un de. No han disposat de suficient força ni representativitat per condicionar les mesures aprovades: la ponència sectorial es va aprovar amb el 99% dels vots. En l'organitzativa, la que consagra l'exempció per lawfare en casos de condemna per corrupció a l'hora d'establir les faltes molt greus a la militància, el percentatge va ser del 90%. Borràs, per tant, va quedar protegida en cas de sentència pel cas de la(ILC), pel qual la Fiscalia demana sis anys de presó . La justícia, per ara, ha tombat la petició per desenvolupar el judici amb jurat popular Turull va insistir davant d'ERC i la CUP que seria undeixar caure Borràs, i ha reclamat que les "togues" no imposin quina ha de ser la composició del Parlament. "No és només una dirigent política d'un espai polític concret, és la presidenta del Parlament, a l'hora de decidir com afronta la seva, hauria de posar per davant els interessos de preservació de la institució", va respondre Vilalta. Quan el jutge fixi la data del judici oral, arrencarà a la cambra catalana -i als grups de coordinació interna- un fort debat que condicionarà el futur de la legislatura. Ladel congrés de Junts indica que, lluny de reduir els xocs, la situació es complicarà.

