Investiguen per homicidi imprudent el patró de la barca que va atropellar un banyista a Cubelles

42

73

Lainvestiga perel patró de l'embarcació que va matar dissabte passat un banyista a la platja de les Salines, situada a Cubelles. L'home, deanys i veí de Gelida, a l'Alt Penedès, estava a bord d'una barca llogada i ancorada a la part exterior de la línia de boies, una zona, en principi, autoritzada per a la navegació.Segons ha apuntat la Guàrdia Civil, l'accident va produir-se quan l'home va aixecar l'embarcació, de 5,5 metres d'eslora, i va arrencar motors. Les hèlices van ferir greument a unde Cubelles que s'hi trobava a prop. Tot i que el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) va atendre al ferit, no van poder fer res per salvar-li la vida.La Policia Local de Cubelles, que va acudir al lloc dels fets, va avisar a la Guàrdia Civil, el cos responsable de laque s'ha obert per esclarir els fets. Ara per ara, s'ha comprovat que l'acusat tenia l'habilitació necessària per dur la barca de lloguer.

