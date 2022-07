El Castell de Montjuïc rememora els trenta anys dels Jocs Olímpics amb una exposició

, Trenta

FAVB

Moragas

El Castell de Montjuïc presenta aquest divendres l'exposició, amb motiu del trentè aniversari dels Jocs Olímpics de Barcelona, un esdeveniment clau en la transformació de l'entorn de Montjuïc i en el conjunt de la ciutat. La mostra està comissariada pel periodista Sergi Picazo.L'exposició, que ocupa, planteja una estructura que convida al visitant a rememorar els anys previs a la celebració de les Olimpíades i els canvis que ha patit la ciutat d'ençà de la data a través d'una perspectiva històrica actual.Per reflexionar sobre el context històric, la mostra recull el testimoni de quatre persones vinculades a l'organització de l'esdeveniment. En concret, aplega la visió de la periodista i presidenta de la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona (),fins a l’any 1990; el catedràtic d'antropologia social, a la Universitat de Barcelona i especialista en fenòmens de violència religiosa, festes populars i vida urbana,el director honorífic del Centre d'Estudis Olímpics (CEO-UAB) i membre de l’equip de recerca del Centre d’Estudis Olímpics del COI (1998-2002),, i el filòsof i primer director del Centre de Cultura de Barcelona (CCCB),A més a més, l'acte també obre un espai per a la reflexió de l'herència olímpica a partir d'un conjunt d'entrevistes a persones que, per edat, no eren presents en l'emblemàtic 22 de juliol de 1992. Entre altres convidats, destaquen l'activista i filòsofao el periodista i doctor en filosofia,L'exposició obre aquest divendres les portes i estarà oberta al públic fins al. Amb l'entrada, s'inclou una visita al Castell de Montjuïc.

