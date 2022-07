Lessón cada cop més recurrents i amb pics més elevats, cosa que es tradueix en incendis com els que s'estan patint aquests dies a Catalunya o els que hi va haver a la Catalunya Nord a finals del mes passat, entre altres problemàtiques. És una conseqüència de la situació d'de què tant alerten els experts i que pot anar a pitjor si no s'hi posa remei. Al 95% de les 177 estacions meteorològiques amb informació disponible arreu del país, de fet,que en qualsevol any precedent des que es disposa de dades, a partir del 2009. Ia bona part de Catalunya.La xarxa d'estacions meteorològiques automàtiques integra les estacions automatitzades gestionades pel, les quals permeten consultar diverses variables recollides cada hora aquest 2022 i els 13 anys anteriors, entre les quals la temperatura. I de les 177 disponibles,, un altre any en què aquest mes va ser molt calorós.Es tracta, en tots els casos, de punts de costa, tal com es pot consultar al mapa inicial i també en tots ells les temperatures del juny de 2022 han estat les segones més altes dels darrers 14 anys, menys de mig grau per darrere que les del 2017. En concret, pel que fa a la, es troben en aquesta segona posició les estacions de, i a banda, també n'hi ha dues de, la dei la de-l'única que no és estrictament costanera.La temperatura màxima diària, essent especialment elevades a Ponent, fins al punt que la dei la d'van quedar per damunt dels 34 graus. Els set punts més calorosos, de fet, van ser tots deli la. Pel que fa a aquest juliol, fins als registres de dilluns, 41 estacions han acumulat la mitjana de temperatures màximes més altes durant aquest període, pràcticament una de cada quatre, tal com es poden localitzar al següent mapa. Ara bé, aquest percentatgequan acabi el mes si es compleixen les previsions. A 108 mes, de fet, per ara s'hi ha registrat la segona mitjana de temperatures màximes més elevada.Lògicament, la calor suportada és també superior a la del juny. Fins al dia 18, la temperatura diària màxima era, de mitjana, superior als 35 graus a 13 punts. Fins i tot, seguides com a més caloroses per dos punts al) i el de Lleida. Per ara, a la majoria d'estacions, el rècord de temperatura en un inici de juliol va tenir lloc el 2015, malgrat que aquest registre pot canviar molt els propers dies. Entre els dies 15 i 16, vuit estacions van arribar o superar els 40 graus, quatre del Segrià (Lleida,, i), tres del Pallars Jussà (Tremp, la, i Isona i Conca d'Ellà) i Artés.Efectivament, el següent gràfic mostra com els pics de temperatura diaris van caure després de l'onada de mitjans de juny ia anys previs, per bé que posteriorment es va tornar a enfilar fins ara. I les previsions apunten a quemassa fins a finals de mes, així que les possibilitats que acabi resultant també un juliol de rècord de temperatures a bona part del país són també serioses. Aquesta dinàmica, de fet, és compartida a pràcticament totes les estacions meteorològiques, tal com es pot consultar igualment de forma individual.

