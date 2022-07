Marvel torna a rodar una de les seves sèries per paral·lelismes amb la guerra d'Ucraïna

són les més seguides de tot el panorama cinematogràfic. Ara per ara, no hi ha cap saga que pugui competir amb la companyia propietat de Disney, pel que fa a audiències, expectatives i fanàtics. Des de fa uns anys, lamb un conjunt de minisèries que aconseguirien ampliar l'espectre de personatges, permetria explicar històries que no es poden resumir en un film de poques hores o, simplement, seguir explorant les vides de diversos dels seus protagonistes.Ha estat el cas de ficcions com. Moltes d'aquestes han estat l'avantsala de sèries amb nous personatges que arribaran aquest mateix any i el 2023. Serà el torn de. Però Marvel ha recollit problemes greus amb una d'elles., una de les més esperades de l'anomenada Fase 4 de la companyia, haurà de tornar-se a rodar de nou perquè una de les seves trames té massa paral·lelismes amb la guerra d'Ucraïna. Segons han informat mitjans nord-americans de prestigi, comla multinacional està tornant a gravar escenes perquè "hi havia diverses situacions violentes que tenien a veure amb ciutadans ucraïnesos i violència".Així doncs, Disney ha decidit posar fil a l'agulla i treure aquestes escenes de la trama. La ficció, que comptarà amb actors i personatges molt coneguts de la marca comen el seu paper de, no veurà la llum fins al 2023. Estava prevista per a aquest any, però les circumstàncies han canviat el panorama de la companyia.

