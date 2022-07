L'Hospital Clínic realitza el seu segon trasplantament d'úter amb èxit

Un any i mig després del primer,va fer el 4 d'abril passat el segon trasplantament d'úter. Aquesta vegada ha estat possible gràcies a la donació de l'úter d'una mare a la seva filla, i la intervenció ha estat liderada per, cap de Ginecologia, i Antonio Alcaraz, cap d'Urologia i Trasplantament Renal. L'operació, de 18 hores de durada, es va desenvolupar amb èxit i sense incidents greus que posessin en perill el pacient. Després de dos mesos, la pacient ja ha tingut la primera menstruació i s'espera que a finals d'aquest any es pugui implantar el primer embrió.Pel que fa al primer trasplantament d'úter, en aquesta segona operació s'hi ha introduït alguna modificació tecnològica. L’equip ha comptat amb un exoscopi.que l'hospital ha incorporat fa pocs mesos i que consisteix en una lent de gran augment i alta definició d'imatge. La pacient receptora del primer trasplantament va tenir la primera menstruació al mes i mig de l’operació, peròAleshores es disposava de 4 embrions sans, però aquesta vegada se n’han aconseguit 16 de la pacient receptora, cosa que augmenta les possibilitats d'embaràs en aquesta segona ocasió. Realment, és una cirurgia de gran complexitat. L'úter és un òrgan anatòmicament molt complex. Té una xarxa de venes petites i fràgils enlloc de venes visibles i ben establertes com passa amb altres òrgans.Aquest segon trasplantament s'ha fet de mare a filla perquè un dels requisits per fer-ho és que les dones candidates estiguin emparentades per lligams familiars de primer o segon grau. També, que la donant ja hagi complert el desig gestacional, i que les dues persones estiguin sanes. D'una banda, perquè la cirurgia no representi un risc per a elles, i de l'altra, perquè la receptora toleri bé el tractament immunosupressor. “Estem parlant probablement del trasplantament més complex que es fa, només equiparable a trasplantaments de cara”, explica Alcaraz. "Hi ha moments molt crítics de la cirurgia tant a la fase d'extracció com a la de l'implant, i part de la complexitat ve per aquí, són moltes hores que has d'estar molt concentrat", comenta.A tot el món s'han realitzat aproximadamentEn general, s'espera uns 6 mesos després de l'operació per fer la transferència d'un embrió i les dones se solen quedar embarassades entre la quarta i la cinquena transferència. Amb aquest tipus de trasplantament hi ha un 40% de nadons sans viables, mentre que amb la fecundació in vitro estàndard, la taxa de nadons viables per parella que inicia el procés no arriba al 20%. "Són cirurgies per a equips molt seleccionats, menys de 10 equips a tot el món són capaços de realitzar-la, cosa que situa l'hospital a l'elit de la cirurgia mundial", apunta Carmona."Estem avançant de manera adequada, però encara no hem arribat a la meta. Ens falta l'èxit final que és poder assistir al naixement d'un nadó", comenta Carmona.constitueix un progrés tecnològic que obre el camí per fer altres trasplantaments com el de ronyó o el d'altres òrgans en nens de molt baix pes amb vasos molt similars als que es poden trobar a l'úter.

