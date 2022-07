Dolores Delgado renuncia com a fiscal general de l'Estat per motius de salut

deixa la. Hi va arribar l'any 2020, just després de plegar com a ministra de Justícia un cop es va posar en marxa el govern de coalició entre el PSOE i Unides Podem. En tot aquest temps ha tingut dos ministres -- i s'han produït decisions rellevants, com ara els indults als dirigents independentistes condemnats pel referèndum de l'1-O. La renúncia, segons han informat diversos mitjans, és perDelgado ha estat esquitxada per la polèmica quan es van filtrar unes converses seves amb l'excomissaride l'any 2009, quan era fiscal. La ministra feia comentaris masclistes i homòfobs en un suposat dinar celebrat a l'octubre d'aquell any. L'aleshores fiscal deia que preferia els tribunals d'homes perquè eren més "transparents" i també parlava de l'homosexualitat del ministre d'Interior,. Durant el seu mandat va dinar amb el periodista, director d'OK Diario, hores abans de l'excarceració de Villarejo.El govern espanyol ha tret aquest dimarts tota rellevància política a la dimissió de la fiscal general. Després del, la titular de Justícia,, ha explicat que la seva "renúncia" respon "únicament" a motius de salut. "Té l'esquena trencada i dues hèrnies discals", ha assegurat, i ha considerat unla seva dimissió. La ministra ha "agraït" la trajectòria de Delgado en el "servei públic".Llop ha qualificat el nou fiscal general,, de "perfecte coneixedor" de la institució, especialista en medi ambient que va ser responsable de l'expedient del cas, reconegut com a expert també en incendis fiscals. Membre de la Unió Progressista de Fiscals, Llop ha situat la seva designació en la sensibilitat de l'executiu pel que fa al repte que suposa el canvi climàtic.Fiscal de tarannà progressista i de la confiança de Sánchez, Delgado va pertànyer a la Unió Progressista de Fiscals i ha exercit la major part de la seva carrera a l', on va teixir complicitats amb l'exjutge, la seva parella. Al capdavant del ministeri, Delgado es va mostrar públicament neutral, respectant la "completa" autonomia de la Fiscalia en àmbits com el judici del procés. En la qüestió catalana, la fiscal general de l'Estat mostrava dues cares: quan va ser nomenada ministra, va demanar "desinflamar la relació amb Catalunya i evitar més dolor", i "destensar" el conflicte polític i institucional. Mesos més tard, en plena campanya electoral i dies abans de la sentència de l'1-O, va assegurar que al govern espanyol no li tremolaria la mà a l'hora d'aplicar l'article"si es donaven les circumstàncies".Sobre la desjudicialització, Delgado defensava l'any 2018 que calia avançar en eli crear un "clima d'apropament" entre les parts per avançar en la resolució del conflicte, però sobre els procediments oberts deixava clar que continuarien. "La via judicial seguirà el seu curs i en les altres és on el diàleg i la transparència és fonamental", defensava la ministra sortint en una entrevist a La Vanguardia. Amb tot, durant el seu mandat, el govern espanyol va continuar portant al(TC) resolucions del Parlament a favor del dret a l'autodeterminació, contra la monarquia o contra la Guàrdia Civil, i assenyalant la mesa del Parlament, que serà jutjada.El govern del PSOE i, concretament, Delgado com a ministra, van ordenar a l', una de les parts en el judici del procés, canviar l'acusació de rebel·lió per la de sedició. Aquest canvi de criteri, venut com un "gest" del PSOE, va provocar la dimissió de l'advocat de l'Estat, partidari de les tesis més dures contra l'independentisme, molt crític amb la suposada "intromissió" política a l'Advocacia i que, dies més tard de deixar el càrrec, va entrar a Ciutadans.

