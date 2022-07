Calvet anuncia una gira per a promocionar la Copa Amèrica de vela

El president del Port de Barcelona,, ha donat a conèixer que es realitzarà unaper promocionar i generar expectació per la regata, que se celebrarà a Barcelona el 2024. De la mateixa manera que es fa amb la torxa olímpica abans que se celebrin els Jocs, busca donar a conèixer la competició, que és una de les més importants del món i té un impacte econòmic dei ha de seguir-se a escala de país i planetària", ha explicat Calvet en un esmorzar organitzat per. Tanmateix, ha anunciat que el tour passarà "", als ports, als clubs i a la federació catalana de vela; però també "". La previsió és que molts sectors diferents es beneficiïn de l'esdeveniment, que es calcula quei atraurà un milió de persones.El Port posarà a disposició els seus espais i "aprofitarà al màxim" les infraestructures existents. De la mateixa manera,planificades per a més endavant, com l'obertura del Moll Drassanes a la ciutat, on avui atraquen els ferris i els creuers. "", ha dit Calvet. Una altra obra que s'accelerarà serà la rehabilitació dels "tinglados" de Sant Bertran i del moll oriental; així com la nova llotja de pescadors.En aquesta direcció, s'espera que la Copa Amèrica sigui "un", de la mateixa manera que el Mobile World Congress ha estimulat l'ecosistema tecnològic. També es persegueix incrementar l'interès de la ciutadania per la nàutica, augmentar la demanda de vaixells i potenciar la indústria de iots. Calvet ha recordat que el Port és un "" en el manteniment de vaixells de gran eslora, una activitat que "sens dubte es veurà reforçada" per la competició.La regata, que també se celebrarà a Barcelona, serà la telonera de la gran competició. Al llarg de, hi hauràcom ara una regata de velers clàssics i de iots; així com la Copa Amèrica juvenil i femenina, que se celebraran per primera vegada. En total, seran, que se celebraran principalment els caps de setmana i seran visibles des del litoral barceloní.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor