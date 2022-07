Requisen per contraban un Picasso a l'aeroport d'Eivissa valorat en quasi 500.000 euros

Experts en Picasso hauran de ratificar-ne l'autenticitat Foto: Agència Tributària

Els agents de duanes de l'han intervingut d'un vol d'origen Suïssa el quadreque va pintarel 1966 a un home mexicà de 64 anys que. Així ho ha explicat l'Agència Tributària en un comunicat en què també ha detallat que l'home en qüestió transportava l'obra dins d'un cilindre de cartó.Els agents de la, que havien estatd'una làmina "sospitosa", s'han dirigit a l'aeroport i un cop han localitzat l'home al control li han preguntat per si tenia algun objecte a declarar. Ell ha dit que no i ha defensat que el quadre és una còpia i, per demostrar-ho, ha presentat una factura de 1.450 euros. En registrar amb profunditat les seves pertinences, la policia ha trobat la factura real:pagats a una galeria d'art de Zuric.Ha estat en aquest moment que se li ha requisat la làmina per un, ja que s'ha introduït a Espanya sense declaració de Suïssa i, fixats en 150.000 euros. Després d'un estudi preliminar,, que ara ha quedat a disposició del jutjat d'instrucció número 4 d'Eivissa, que s'encarrega de la recerca dels fets.Per fer-ho bé, la introducció lícita de l'obra a l'Estat, han explicat des del, també hauria d'haver implicat satisfer els drets aranzelaris i l'IVA a la importació.

