Un jutjat anul·la la delegació del servei d'aigua de Sant Vicenç de Montalt al consorci CONGIAC

Un jutjat contenciós-administratiu de Barcelona ha anul·lat la decisió de l'(el Maresme) de delegar el servei municipal d’aigua en favor del(CONGIAC).El jutjat ha donat la raó a Agbar i anul·lat l’adhesió de l’ajuntament al, la modificació de la forma de gestió del servei municipal d’aigua a través de l’empresa GIACSA i la delegació d’aquest servei en el consorci. Per fer-ho, s'ha basat en dues sentències prèvies del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).La sentència considera provada que la delegació del servei en favor del CONGIAC per tal que aquest li atribueixi la gestió del servei d’abastament a GIACSA és “un intent de donar una aparença formal d’un sistema diferent del que va anul·lar el TSJC en dues sentències del setembre del 2020 i abril del 2021.La decisió arriba pocs dies després que un altre jutjat contenciós de Barcelona anul·lés la delegació de Sant Llorenç d’Hortons (Alt Penedès) també en favor d’aquest consorci. En aquest cas, l'ajuntament ja ha anunciat que presentarà un recurs contra la sentència. L'alcalde, Jordi Ferré, assegura que el consistori "aposta decididament" per una gestió pública de l'aigua, motiu pel qual mantindrà el pols judicial.

