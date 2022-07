Espectaculara primera hora d'aquest dilluns a Vic. Tal com ha pogut saber, s'ha rebentatde l'edifici en construcció del carrer Sant Segimon que fa cantonada amb el carrer Montserrat.Tal com es pot veure en els vídeo, l'aigua ha sortit a unai ha remullat als cotxes del carrer Montserrat.L'incident ha tingut lloc cap a les 9 del matí i s'ha resolt poc després amb Aigües Vic. Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat la Guàrdia Urbana per regular el trànsit a la rotonda.

