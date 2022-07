Neix Spècula, una nova editorial de ciència-ficció, fantasia i terror en català

El món de la literatura fantàstica en català està d'enhorabona.neix com una nova, que té "la voluntat d’apostar per les autores i autors que escriuen en català". Preveu publicar quatre títols l’any, és un projecte editorial promogut des de Llibres del Delicte i liderat per l’escriptor, que serà el director editorial i el responsable d’elaborar el catàleg.A finals de setembre es publicarà, de Jaume Valor, una ucronia steampunk, i un mes després serà el torn de la ciència-ficció amb, d’Isabel del Río. El febrer de 2023 apareixeràd’Inés Macpherson, una història que barreja la fantasia i el terror. A Spècula hi tindran cabuda diverses sensibilitats i estils: des de la ciència-ficció pura, les distopies i les ucronies, fins a la fantasia més moderna passant pel terror sobrenatural o tota mena d’hibridacions entre subgèneres que facin créixer la literatura de gènere en català.Spècula neix, han explicat, per "aportar, per sumar i ajudar a construir una literatura de gènere en català forta i potent". La planificació editorial de Spècula contempla la publicació de quatre títols anuals, de moment, i "la voluntat de picar pedra per guanyar-se un lloc en la literatura especulativa en català, i créixer a poc a poc i en paral·lel de la mateixa manera que ja ho està fent el mateix gènere". Spècula, setembre i octubre, i un tercer durant l’hivern, ja a l’inici del 2023.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor