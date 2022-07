L'alcalde del Pont de Vilomara i Rocafort, al Bages,,, ha assegurat aquest dilluns que l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona tenien al dia elde les urbanitzacions afectades per l'incendi . Campàs s'ha defensat de les crítiques dels veïns , que han atribuït la propagació del foc a una, especialment dels terrenys sense propietari."Estem molt tranquils perquè hem fet les coses correctament", ha asseverat. Segons l'alcalde, el 2018 es va delimitar tota lade les zones residencials i a finals del 2021 se'n va fer l'últim manteniment. D'altra banda, Campàs ha dit que reunirà els grups polítics locals per demanar a l'estat espanyol que declari el municipiCampàs ha lamentat que el municipi ha viscut "dos dies molt complicats" i ha ressaltat que l'Ajuntament habilitarà una oficina d'atenció als afectats. "La prioritat del nostre equip és atendre i acompanyar els veïns afectats", ha recalcat el batlle, que ha avançat que negocia amb elun paquet d'ajudes en matèria d'habitatge per als veïns amb cases afectades pel foc.En paral·lel, Campàs i el diputat de la Diputació de Barcelonahan garantit que l'ens supramunicipal facilitarà "recursos econòmics i tècnics" per contribuir a la recuperació forestal i dels habitatges. L'alcalde ha fet aquestes declaracions des del centre de comandament de l'incendi, ubicat a

